Kuschelkurs zu Ende? | Parteichef Marterbauer?

Kuschelkurs zu Ende? Im Jänner sind sie noch geplatzt, die Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und den Neos, zwei Monate später nach einigen Wochen eines letztlich doch nicht zur Koalitionsehe führenden blau-türkisen Flirts haben die drei Parteien bekanntlich doch noch zu einer Koalition zusammengefunden. Und versuchen seither, zumindest in der Öffentlichkeit, beinahe grenzenlose Harmonie zu demonstrieren. Dabei ist die Zusammenarbeit von drei so unterschiedlichen Parteien mit drei so unterschiedlichen Führungspersonen eine Mammutaufgabe. Übrig bleiben dabei in der Regel Kompromisse, man kann sie auch kleinster gemeinsamer Nenner nennen. Doch wie lange ist der demonstrative Kuschelkurs durchzuhalten, fragt sich zumindest das interessierte Publikum. Wird man im neuen Jahr öfter zeigen, wie uneins man eigentlich ist? Nein, man sieht es bereits im alten Jahr! Offenbar ist der Kuschelkurs schon zu Ende.