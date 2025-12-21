Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guten Morgen

Kuschelkurs zu Ende? | Parteichef Marterbauer?

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Kuschelkurs zu Ende? Im Jänner sind sie noch geplatzt, die Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und den Neos, zwei Monate später nach einigen Wochen eines letztlich doch nicht zur Koalitionsehe führenden blau-türkisen Flirts haben die drei Parteien bekanntlich doch noch zu einer Koalition zusammengefunden. Und versuchen seither, zumindest in der Öffentlichkeit, beinahe grenzenlose Harmonie zu demonstrieren. Dabei ist die Zusammenarbeit von drei so unterschiedlichen Parteien mit drei so unterschiedlichen Führungspersonen eine Mammutaufgabe. Übrig bleiben dabei in der Regel Kompromisse, man kann sie auch kleinster gemeinsamer Nenner nennen. Doch wie lange ist der demonstrative Kuschelkurs durchzuhalten, fragt sich zumindest das interessierte Publikum. Wird man im neuen Jahr öfter zeigen, wie uneins man eigentlich ist? Nein, man sieht es bereits im alten Jahr! Offenbar ist der Kuschelkurs schon zu Ende.

0 Kommentare

Parteichef Marterbauer? Knapp vor Weihnachten demonstrieren ÖVP wie SPÖ öffentlich, wie weit ihre Weltanschauungen an sich auseinander liegen. Auslöser ist ein Instagram-Posting der ÖVP, in dem sie auf ein Ergebnis des Integrationsbarometers verweist, wonach zwei Drittel der Österreicher das Leben mit Muslimen als schwierig empfinden würden. Das will SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer aber nicht hinnehmen. „Entschuldigung! Wir sind nicht so“, lässt Marterbauer aufhorchen. „Es wird ruppig in der Notregierung“ kommentiert Claus Pándi heute in der „Krone“ den dräuenden Konflikt. Einerseits folge die ÖVP offenbar einem „zwar nicht bewährten, aber alten Muster: Wenn schlimme Umfragen vor der Tür stehen, wird eine düstere Kampagne losgetreten.“ Andererseits könnte in der SPÖ, wie Pándi schreibt, „Marterbauer aus der Rolle des Finanzers schneller als gedacht in die Rolle des Parteichefs hineinwachsen“. Was uns da wohl blüht im neuen Jahr?

Kommen Sie gut durch den Montag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Die neue Fleischlos-Regelung stößt auf Kritik bei manchen.
Kein Schnitzel an Unis
Nur noch Veggie! ÖH verbannt Fleisch von Events
Ein Feuerwehrmann in Sumy bei Löscharbeiten nach einem russischen Raketenangriff (Archivbild)
Putin ist gnadenlos
Ukraine entsetzt von „mittelalterlichen Raubzügen“
Helmut G. vor seinem Computer, er zeigt darauf das Profilbild, mit dem Clemens T. unter dem ...
Krone Plus Logo
Dunkle Geheimnisse
Nun spricht Lockvogel, der Jennis Mörder „knackte“
Der Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ hat bald ausgedient.
Um 10 Milliarden Euro
Frankreich baut das größte Kriegsschiff Europas
Mensur Suljovic stattete kurz vor der Darts-WM der „Krone“ einen Besuch ab. Nun steht ...
Gegner platzt Kragen
„Es ist Betrug!“ WM-Wirbel um Mensur Suljovic
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
146.020 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
130.219 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
91.291 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Guten Morgen Newsletter
„Konstruktiv“
Friedensgespräche in Miami: Alle Seiten zufrieden
Putin ist gnadenlos
Ukraine entsetzt von „mittelalterlichen Raubzügen“
Kein Schnitzel an Unis
Nur noch Veggie! ÖH verbannt Fleisch von Events
Ungarn schimpft Polen:
„Sie sind für Krieg zwischen Europa und Russland“
Um 10 Milliarden Euro
Frankreich baut das größte Kriegsschiff Europas
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf