Deutsche versinken bis zum Bauch im Schnee

Das Drama, bei dem der 18-Jährige und sein 16-jähriger Begleiter teils bis zum Bauch im Schnee versanken, endete schließlich mit einem Hubschraubereinsatz. Zuvor hatte das stark unterkühlte Wander-Duo einen Notruf abgesetzt. Zu Hilfe eilte die Crew des Notarzthubschraubers „Gallus1“, die die beiden Jugendlichen mittels Tau bargen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden die beiden in ein Hotel im Kleinwalsertal gebracht. Ein Aufenthalt im Krankenhaus war nicht erforderlich.