Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie in Piefke-Saga

Deutsche versinken bis zum Bauch im Schnee

Vorarlberg
02.03.2026 15:45
Das Duo musste mit dem Hubschrauber geborgen werden.
Das Duo musste mit dem Hubschrauber geborgen werden.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Szenen, die sich am Samstag bei der Wanderung „Rund um den Widderstein“ (Kleinwalsertal) abgespielt haben, erinnern an die Piefke-Saga: Zwei junge Deutsche hatten bei der Planung ihrer Wanderroute offenbar vergessen, dass im Februar Schnee liegen könnte. Das Duo versank im weißen Nass, der 18-Jährige verlor beide Schuhe und tappte auf Socken weiter. 

0 Kommentare

Das Drama, bei dem der 18-Jährige und sein 16-jähriger Begleiter teils bis zum Bauch im Schnee versanken, endete schließlich mit einem Hubschraubereinsatz. Zuvor hatte das stark unterkühlte Wander-Duo einen Notruf abgesetzt. Zu Hilfe eilte die Crew des Notarzthubschraubers „Gallus1“, die die beiden Jugendlichen mittels Tau bargen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden die beiden in ein Hotel im Kleinwalsertal gebracht. Ein Aufenthalt im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Hinweise der Polizei
Die Polizei weist darauf hin, dass Touren im alpinen Gelände eine entsprechende Vorbereitung sowie wintertaugliche Ausrüstung (unter anderem festes Schuhwerk, geeignete Bekleidung, Notfallausrüstung) erfordern. Aktuelle Wetter- und Schneeverhältnisse sind unbedingt zu berücksichtigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
02.03.2026 15:45
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Kleinwalsertal
SchneeNotarzt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 10°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
2° / 13°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
2° / 8°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
2° / 11°
Symbol wolkig

krone.tv

Live
krone.at-Liveticker
Tausende Österreicher im Nahen Osten gestrandet
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.092 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
402.840 mal gelesen
Ausland
Tausende Österreicher im Nahen Osten gestrandet
264.924 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3893 mal kommentiert
Ausland
Tausende Österreicher im Nahen Osten gestrandet
2852 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
1599 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Schwerer Arbeitsunfall
Lehrling schoss sich Nagel in den Oberschenkel
Mehrere Negativrekorde
Nur 13 Siege in 48 Spielen – die Pioneers-Bilanz
Wie in Piefke-Saga
Deutsche versinken bis zum Bauch im Schnee
Matthäuspassion
War es ein Konzert oder doch ein Gottesdienst?
14,5 Mio. Schulden
Textilunternehmen in Vorarlberg sind pleite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf