Deutsche versinken bis zum Bauch im Schnee

Die Szenen, die sich am Samstag bei der Wanderung „Rund um den Widderstein“ (Kleinwalsertal) abgespielt haben, erinnern an die Piefke-Saga: Zwei junge Deutsche hatten bei der Planung ihrer Wanderroute offenbar vergessen, dass im Februar Schnee liegen könnte. Das Duo versank im weißen Nass, der 18-Jährige verlor beide Schuhe und tappte auf Socken weiter.
Das Drama, bei dem der 18-Jährige und sein 16-jähriger Begleiter teils bis zum Bauch im Schnee versanken, endete schließlich mit einem Hubschraubereinsatz. Zuvor hatte das stark unterkühlte Wander-Duo einen Notruf abgesetzt. Zu Hilfe eilte die Crew des Notarzthubschraubers „Gallus1“, die die beiden Jugendlichen mittels Tau bargen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden die beiden in ein Hotel im Kleinwalsertal gebracht. Ein Aufenthalt im Krankenhaus war nicht erforderlich.
Hinweise der Polizei
Die Polizei weist darauf hin, dass Touren im alpinen Gelände eine entsprechende Vorbereitung sowie wintertaugliche Ausrüstung (unter anderem festes Schuhwerk, geeignete Bekleidung, Notfallausrüstung) erfordern. Aktuelle Wetter- und Schneeverhältnisse sind unbedingt zu berücksichtigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.