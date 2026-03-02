Grüne präsentieren Kampagne zum Weltfrauentag

„Mit unserer Kampagne wollen wir mit einem Augenzwinkern auf Ungleichheiten hinweisen, Bewusstsein schaffen und dafür kämpfen, dass Gleichberechtigung endlich Realität wird“, erklärte Eva Hammerer. Frauen in Vorarlberg würden die beste medizinische Versorgung verdienen, egal ob bei der Geburt, bei chronischen oder frauenspezifischen Erkrankungen. „Dazu gehört, dass sie ihr Kind in der Nähe ihres Wohnorts zur Welt bringen können und Zugang zu zertifizierten Spezialzentren für Brustgesundheit, Beckenboden und gynäkologische Onkologie haben“, spricht sich die Grüne einmal mehr gegen die Verlegung der Gynäkologie und Frauenheilkunde von Dornbirn nach Bregenz aus.