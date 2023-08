Max Franz schon ohne Krücken - aber mit Strom

Natürlich will Franz viel mehr machen, im Training voll angreifen, aber Knochen und Nerven brauchen eben ihre Zeit, um wieder zusammenzuwachsen. Auch hier hilft der Strom, Elektrotherapie soll den Wachstumsprozess beschleunigen. Ein erster echter Stichtag ist für den 33-Jährigen dann der 13. November. „Da ist der Unfall genau ein Jahr her, da bin ich richtig gespannt, was dann weitergegangen ist!“