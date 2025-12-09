Vorteilswelt
Babypause beendet

Gisele Bündchen auch in Pantoffeln voll im Flow

Society International
09.12.2025 16:00
Dieses Bild bringt sofort alle zum Schmunzeln: Gisele Bündchen von hinten, Hände am Boden, der ...
Dieses Bild bringt sofort alle zum Schmunzeln: Gisele Bündchen von hinten, Hände am Boden, der Po direkt in die Kamera gestreckt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Die Babypause? Schon Geschichte! Gisele Bündchen wurde jetzt am Strand von Miami bei einem entspannten Yoga-Werbedreh erwischt – topfit, bestens gelaunt und überraschend lässig in Pantoffeln!

0 Kommentare

Anfang des Jahres wurde das brasilianische Supermodel zum dritten Mal Mutter, doch von Schonprogramm keine Spur. 

Im braunen Activewear-Set, mit hohem Pferdeschwanz und tatsächlich weißen Pantoffeln zeigte sie eine Yoga-Pose nach der nächsten. Gelenkig, konzentriert und völlig locker balancierte sie auf einem Board, während Kamera und Crew jede Bewegung festhielten.

Bündchen absolut durchtrainiert und komplett entspannt.
Bündchen absolut durchtrainiert und komplett entspannt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Sieht gut aus!
Welche Yoga-Figuren das genau waren? Fragen Sie lieber nicht. Fest steht: Es sah gut aus – und extrem durchtrainiert. Die Sonne blendete, Gisele kniff die Augen zusammen und lieferte ganz nebenbei perfekte Bilder für jedes Yoga-Thema.

Egal, welche Pose vorgegeben wird, das Model lächelte und lieferte eine Bewegung nach der ...
Egal, welche Pose vorgegeben wird, das Model lächelte und lieferte eine Bewegung nach der anderen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Yoga ist für Bündchen Lebenselixier. Schon frühmorgens setzt sie auf Bewegung, Meditation und Sport. „Movement is medicine“, erklärte sie einmal – Bewegung bringe Klarheit, Energie und Präsenz zurück. Nach Baby Nummer drei beweist Gisele eindrucksvoll: Sie ist wieder voll im Flow.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
