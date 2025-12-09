Gisele Bündchen auch in Pantoffeln voll im Flow

Die Babypause? Schon Geschichte! Gisele Bündchen wurde jetzt am Strand von Miami bei einem entspannten Yoga-Werbedreh erwischt – topfit, bestens gelaunt und überraschend lässig in Pantoffeln!
Anfang des Jahres wurde das brasilianische Supermodel zum dritten Mal Mutter, doch von Schonprogramm keine Spur.
Im braunen Activewear-Set, mit hohem Pferdeschwanz und tatsächlich weißen Pantoffeln zeigte sie eine Yoga-Pose nach der nächsten. Gelenkig, konzentriert und völlig locker balancierte sie auf einem Board, während Kamera und Crew jede Bewegung festhielten.
Sieht gut aus!
Welche Yoga-Figuren das genau waren? Fragen Sie lieber nicht. Fest steht: Es sah gut aus – und extrem durchtrainiert. Die Sonne blendete, Gisele kniff die Augen zusammen und lieferte ganz nebenbei perfekte Bilder für jedes Yoga-Thema.
Yoga ist für Bündchen Lebenselixier. Schon frühmorgens setzt sie auf Bewegung, Meditation und Sport. „Movement is medicine“, erklärte sie einmal – Bewegung bringe Klarheit, Energie und Präsenz zurück. Nach Baby Nummer drei beweist Gisele eindrucksvoll: Sie ist wieder voll im Flow.
