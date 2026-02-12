Zivilcourage: Handeln Sie, wenn es ernst wird?

Wie steht es mit Ihrer Zivilcourage?

Viele Menschen sagen: „Man muss doch helfen!“ Und doch schauen viele weg. Etwa aus Angst, etwas falsch zu machen oder aus Sorge, selbst verletzt zu werden. Oder weil sie unsicher sind, was rechtlich erlaubt ist. Vielleicht haben Sie selbst schon geholfen. Vielleicht standen Sie daneben und haben gezögert. Vielleicht waren Sie Opfer und erinnern sich an den einen Menschen, der nicht wegsah. Erzählen Sie uns davon!