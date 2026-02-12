Vorteilswelt
Zivilcourage: Handeln Sie, wenn es ernst wird?

Forum
12.02.2026 12:42
In welchen Situationen haben Sie Zivilcourage gezeigt?
In welchen Situationen haben Sie Zivilcourage gezeigt?(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Community
Von Community

Der jüngste Prozess im Wiener Landl zeigt: Zivilcourage ist unverzichtbar, aber auch riskant. Eine junge Künstlerin wurde angegriffen, mutige Helfer griffen ein und verletzten sich und am Ende stand auch ihr Vorgehen zur Debatte. Zwischen dem Drang zu helfen und Angst vor Schaden oder rechtlichen Folgen zögern viele. Wie würden Sie handeln?

0 Kommentare

Eine junge Künstlerin wird in der U-Bahn-Station Westbahnhof belästigt. Sie wehrt sich, gibt dem Mann eine Ohrfeige; er schlägt zurück. Ihre Rufe hallen durch die Station. Männer laufen herbei, überwältigen den Angreifer. Am Ende gibt es mehrere Verletzte, auch aufseiten der Helfer. Ein Helfer verletzte sich dabei schwer an der Hand. Der Angeklagte erhielt eine teilbedingte Haftstrafe. Das Verfahren gegen jene Männer, die eingriffen und den Täter niederrangen, wurde zwar eingestellt, dennoch bleibt ein schaler Nachgeschmack: Das Gericht sprach aufseiten der Helfer von „unangemessener Gewaltausübung“. Wie sehen Sie das?

Wie steht es mit Ihrer Zivilcourage?
Viele Menschen sagen: „Man muss doch helfen!“ Und doch schauen viele weg. Etwa aus Angst, etwas falsch zu machen oder aus Sorge, selbst verletzt zu werden. Oder weil sie unsicher sind, was rechtlich erlaubt ist. Vielleicht haben Sie selbst schon geholfen. Vielleicht standen Sie daneben und haben gezögert. Vielleicht waren Sie Opfer und erinnern sich an den einen Menschen, der nicht wegsah. Erzählen Sie uns davon!

In welchen Situationen haben Sie bereits fremden Menschen geholfen? Welche Sorgen und Risiken halten Sie davon ab, in kritischen Situationen einzugreifen? Wurden Sie selbst schon mal Opfer einer Straftat, und zeigte eine andere Person dabei Zivilcourage? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

