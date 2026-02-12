Chinesin blieb regungslos liegen: Diagnose ist da!

Bei ihrem heftigen Sturz in der Halfpipe-Qualifikation hat sich Olympia-Snowboarderin Liu Jiayu keine schweren Verletzungen zugezogen. Untersuchungen ergaben keine Wirbelsäulenanomalien, wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur „Xinhua“ berichtete. Die 33-jährige Ex-Weltmeisterin sei bei Bewusstsein, werde aber behandelt.
Sie selbst erklärte via Social Media: „Danke euch allen für die Anteilnahme, eben sind die Untersuchungen im Krankenhaus zu Ende gegangen, es gibt keine Probleme, alles gut.“
Blieb regungslos liegen
Die Silbermedaillengewinnerin von 2018 überschlug sich gegen Ende ihres zweiten Versuchs und blieb zunächst regungslos im Schnee liegen. Rettungskräfte eilten herbei und kümmerten sich um die Athletin, ehe sie unter Applaus mit einem Schlitten abtransportiert wurde.
