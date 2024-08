„Awesome Emma“: Steirer züchten neue Tomatensorte

Steirische Sorte findet internationale Abnehmer

Die ersten vier „Generationen“ züchtete er selbst, die letzten drei Jahre übersiedelten die Pflänzchen auf einen Hof in St. Nikolai im Sausal. Seither ist auch die Bäuerin Ulli Klein maßgeblich für „Emma“ verantwortlich. Vor und während der aktuellen Tomaten-Hochsaison werden ihre Samen und Jungpflanzen weiterverkauft (unter anderem im Onlineshop Sortenwerkstatt) – in Länder wie Deutschland, Frankreich und England, aber natürlich auch in der Steiermark. „Die Emma wächst schon an ganz vielen Orten. Ich bin überrascht, dass sie so gut ankommt“, sagt Obermoser.