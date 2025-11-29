Vorteilswelt
Mini-Royal im Luxus

Hier trägt Prinzessin Gabriella 1000-Euro-Poncho

Royals
29.11.2025 14:34
Luxus-Hammer in Monaco: Hier trägt Prinzessin Gabriella (10) einen 1000-Euro-Mantel
Luxus-Hammer in Monaco: Hier trägt Prinzessin Gabriella (10) einen 1000-Euro-Mantel(Bild: Viennareport)

Sie ist erst zehn Jahre alt, aber modisch spielt sie schon in der Champions League: Fürstin Charlènes Tochter Gabriella sorgte am Freitag für den absoluten Guck-mal-Hingucker! Beim traditionellen Weihnachtsbaum-Event im Fürstentum stahl die kleine Prinzessin allen die Show, auch ihrer Mama und ihrem Zwillingsbruder, Erbprinz Jacques.

Der Grund: Gabriella erschien in einem edlen, beigen Kapuzen-Poncho der italienischen Nobelmarke Fendi. Der Preis für diesen Hauch von Luxus? Ähnliche Stücke auf der Webseite des Labels kosten über 1000 Euro!

Ganz die Mama!
Dazu kombinierte die Mini-Grimaldi einen passenden Strick-Rollkragenpullover mit süßer Gänseblümchen-Stickerei. Außerdem eine lässige hellblaue Jeans mit geradem Bein (ganz cool!) und edle Wildlederstiefeletten mit Absatz. 

Gabriella ist eben schon eine ganz kleine Dame. Ganz die Mama! Fürstin Charlène (47) ist bekannt für ihre Liebe zu teuren Designer-Roben – offenbar hat das Töchterchen das Luxus-Gen direkt geerbt.

Fürstin Charlène und Fürst Albert mit ihren Zwillingen bei der Weihnachtsbeleuchtungszeremonie ...
Fürstin Charlène und Fürst Albert mit ihren Zwillingen bei der Weihnachtsbeleuchtungszeremonie auf der Place d‘Armes(Bild: Viennareport)

Während Bruder Jacques brav und fast schon bieder neben ihr stand, wirkte Gabriella wie ein Profi auf dem Laufsteg. Ein royaler Auftritt, der zeigt: In Monaco ist eben auch Weihnachten ein bisschen teurer als anderswo.

