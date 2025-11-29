Hier trägt Prinzessin Gabriella 1000-Euro-Poncho

Sie ist erst zehn Jahre alt, aber modisch spielt sie schon in der Champions League: Fürstin Charlènes Tochter Gabriella sorgte am Freitag für den absoluten Guck-mal-Hingucker! Beim traditionellen Weihnachtsbaum-Event im Fürstentum stahl die kleine Prinzessin allen die Show, auch ihrer Mama und ihrem Zwillingsbruder, Erbprinz Jacques.
Der Grund: Gabriella erschien in einem edlen, beigen Kapuzen-Poncho der italienischen Nobelmarke Fendi. Der Preis für diesen Hauch von Luxus? Ähnliche Stücke auf der Webseite des Labels kosten über 1000 Euro!
Ganz die Mama!
Dazu kombinierte die Mini-Grimaldi einen passenden Strick-Rollkragenpullover mit süßer Gänseblümchen-Stickerei. Außerdem eine lässige hellblaue Jeans mit geradem Bein (ganz cool!) und edle Wildlederstiefeletten mit Absatz.
Gabriella ist eben schon eine ganz kleine Dame. Ganz die Mama! Fürstin Charlène (47) ist bekannt für ihre Liebe zu teuren Designer-Roben – offenbar hat das Töchterchen das Luxus-Gen direkt geerbt.
Während Bruder Jacques brav und fast schon bieder neben ihr stand, wirkte Gabriella wie ein Profi auf dem Laufsteg. Ein royaler Auftritt, der zeigt: In Monaco ist eben auch Weihnachten ein bisschen teurer als anderswo.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.