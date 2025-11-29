Hier trägt Prinzessin Gabriella 1000-Euro-Poncho

Sie ist erst zehn Jahre alt, aber modisch spielt sie schon in der Champions League: Fürstin Charlènes Tochter Gabriella sorgte am Freitag für den absoluten Guck-mal-Hingucker! Beim traditionellen Weihnachtsbaum-Event im Fürstentum stahl die kleine Prinzessin allen die Show, auch ihrer Mama und ihrem Zwillingsbruder, Erbprinz Jacques.