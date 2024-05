Elvis-Enkelin Riley Keough kämpft um Graceland

Graceland zieht Besucher an

Seit 1957 ist Graceland in Familienbesitz. Damals kaufte Elvis Presley das Anwesen für 102.500 Dollar. Nach dessen Tod ging Graceland an sein einziges Kind, Tochter Lisa Marie. Nun ist Keough für das 13,8 Hektar große Anwesen, das jährlich Hunderttausende Besucher anzieht, verantwortlich.