Riley Keough wurde still und heimlich wieder Mama

Und fügte hinzu: „Für mich persönlich denke ich, dass das Problem für manche darin bestehen könnte, dass es schwer ist, Freude an einfachen Dingen zu finden, wenn man an so viel gewöhnt ist. Deshalb möchte ich wirklich, dass meine Kinder Freude daran finden, einfach im Garten zu spielen und normale Kindersachen zu machen, ohne ständig Elefanten, Zirkus und all diese Dinge zu brauchen.“