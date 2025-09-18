Vorteilswelt
Presley überglücklich

Riley Keough wurde still und heimlich wieder Mama

Society International
18.09.2025 09:55
Riley Keough wurde Anfang des Jahres wieder Mama. Das süße Baby-Geheimnis lüftete jetzt ihre Oma ...
Riley Keough wurde Anfang des Jahres wieder Mama. Das süße Baby-Geheimnis lüftete jetzt ihre Oma Priscilla Presley.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Was für eine schöne Überraschung! Riley Keough hat Anfang dieses Jahres ihr zweites Kind mit Ben Smith-Petersen bekommen. Das plauderte jetzt die überglückliche Uroma Priscilla Presley aus.

0 Kommentare


Die 36-jährige Schauspielerin und ihr Mann haben bereits die dreijährige Tupelo – und Priscilla Presley, Rileys Großmutter, hat nun bestätigt, dass das Paar Anfang 2025 ein zweites Kind bekommen hat.

„Zwei großartige Kinder“
Presley, die von 1967 bis 1973 mit Elvis Presley verheiratet war, sagte gegenüber dem „People“-Magazin: „Ich liebe ihre Babys. Ich freue mich sehr für Riley. Sie hat einen tollen Ehemann und zwei großartige Kinder, deshalb freue ich mich sehr für sie.“

Riley Keough mit ihrer Oma Priscilla Presley
Riley Keough mit ihrer Oma Priscilla Presley(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)

Presley bemerkte auch, dass Tupelo in ihrer eigenen Welt lebt. Die 80-Jährige sagte: „Sie macht, was sie will. Sie hat das Sagen.“

Keough erzieht Kinder bodenständig
Riley Keough ist die älteste Tochter von Lisa Marie Presley und hat zuvor erklärt, wie sich ihr eigener Erziehungsstil von dem ihrer Mutter unterscheidet. Im Podcast „Call Her Daddy“ sagte sie über ihre verstorbene Mutter: „Ich finde, sie war eine großartige Mutter und wollte, dass wir – ich glaube, ihr Vater auch - immer diese tollen Erfahrungen machen.“

Und fügte hinzu: „Für mich persönlich denke ich, dass das Problem für manche darin bestehen könnte, dass es schwer ist, Freude an einfachen Dingen zu finden, wenn man an so viel gewöhnt ist. Deshalb möchte ich wirklich, dass meine Kinder Freude daran finden, einfach im Garten zu spielen und normale Kindersachen zu machen, ohne ständig Elefanten, Zirkus und all diese Dinge zu brauchen.“

