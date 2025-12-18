Vorteilswelt
Buffet für guten Zweck

Wie Favoritner Schüler Weihnachtswünsche erfüllen

Wien
18.12.2025 16:00
Die Schüler Nazanin (16) und Doridije (13) mit vollem Elan beim Buffet.
Die Schüler Nazanin (16) und Doridije (13) mit vollem Elan beim Buffet.

An zwei Tagen in der Woche veranstalten die Schüler der Mittelschule Quellenstraße in Favoriten ein Buffet aus selbstgemachten Leckereien. Mit dem Erlös spielen sie dann Christkind und erfüllen die Weihnachtswünsche bedürftiger Kinder. 

Wenn man über den Stiegenaufgang der Mittelschule Quellenstraße in Favoriten den dritten Stock betritt, riecht es schon nach allerlei Köstlichkeiten. Vor einem reichlich gedeckten Tisch stehen die Jugendlichen pünktlich zu Pausenbeginn um 9:50 Uhr schon Schlange. Neben Kuchen werden Nudelsalat, Palatschinken und Kisir, ein türkischer Bulgursalat, angeboten.

Zweimal pro Woche gestalten die Schüler ab Oktober das Buffet. Die „Krone“ durfte beim letzten Buffet des Jahres dabei sein.

Schüler besorgen Geschenke in ihrer Freizeit 

Mit dem Erlös erfüllen die Jugendlichen die Weihnachtswünsche bedürftiger Kinder. Die Geschenke gehen an sieben Einrichtungen. Lehrer und Schüler ziehen dann am Nachmittag los, um die Geschenke zu besorgen.

Von Schoko-Croissont bis Pizzabrötchen: Der Buffettisch ist reichlich gedeckt.
Von Schoko-Croissont bis Pizzabrötchen: Der Buffettisch ist reichlich gedeckt.

„Die Schüler gehen da richtig auf“, so Lehrerin Safa Ahmed, die die Aktion jährlich betreut. Besonders beeindruckend: Viele von ihnen kommen selbst aus einkommensschwachen Familien. Die Übergabe der Geschenke sei deshalb oft sehr berührend. 

„Wir geben uns wirklich sehr viel Mühe und es ist eine große Freude, wie glücklich wir andere Kinder machen können“, erzählt die Viertklässlerin Nazanin, während sie selbst Kuchen auf Pappteller verteilt. 

Gemeinschaftsprojekt mit beachtlichem Ergebnis

An der Aktion wirken Schüler, Lehrer und Eltern gleichermaßen mit und das mit Erfolg: Insgesamt kamen heuer schon über 4.700 Euro zusammen.

