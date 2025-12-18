Wie Favoritner Schüler Weihnachtswünsche erfüllen

Wenn man über den Stiegenaufgang der Mittelschule Quellenstraße in Favoriten den dritten Stock betritt, riecht es schon nach allerlei Köstlichkeiten. Vor einem reichlich gedeckten Tisch stehen die Jugendlichen pünktlich zu Pausenbeginn um 9:50 Uhr schon Schlange. Neben Kuchen werden Nudelsalat, Palatschinken und Kisir, ein türkischer Bulgursalat, angeboten.