Eisbullen fertigen Vorarlberg gnadenlos ab

Gäste in Salzburg komplett überfordert

Und die Pioneers? Die waren rund um Ex-Eisbulle Oskar Maier maßlos überfordert. Das Fehlen des erkrankten Lucas Thaler merkte man nicht wirklich. Nach dem zweiten Pausentee nahmen die Bulls mindestens einen Gang aus der Partie, ließen defensiv aber ebenfalls nichts zu. „Wir haben heuer viele gute Chancen und heute haben wir sie einfach gemacht“, freute sich Trainer Manny Viveiros nach der Partie. Schon morgen geht’s für ihn und sein Team nach Linz.