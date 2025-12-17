Eisbullen fertigen Vorarlberg gnadenlos ab

Vorarlberg abgeschossen und Sieg Nummer drei am Stück im Sack! Eishockey-Meister Red Bull Salzburg gewann Mittwochabend sein Heimspiel gegen die Pioneers klar mit 7:0 und feierte damit den höchsten Saisonsieg der laufenden Spielzeit.
Schöne vorweihnachtliche Bescherung für die Fans der Eisbullen! Gegen Nachzügler Vorarlberg spielte sich der Eishockey-Serienmeister in einen wahren Rausch, gewann am Ende verdient mit 7:0.
Traumtore von Red Bull Salzburg
Salzburg machte mit der Crew aus dem Ländle von Beginn an kurzen Prozess. Schon nach 17 Minuten stand’s 3:0. Traumtore von Michael Raffl, Flo Baltram und Travis St. Denis sorgten für klare Verhältnisse. Im Mittelabschnitt erhöhten Dennis Robertson und die beiden Doppelpacker Michael Raffl und Troy Bourke auf 7:0.
Gäste in Salzburg komplett überfordert
Und die Pioneers? Die waren rund um Ex-Eisbulle Oskar Maier maßlos überfordert. Das Fehlen des erkrankten Lucas Thaler merkte man nicht wirklich. Nach dem zweiten Pausentee nahmen die Bulls mindestens einen Gang aus der Partie, ließen defensiv aber ebenfalls nichts zu. „Wir haben heuer viele gute Chancen und heute haben wir sie einfach gemacht“, freute sich Trainer Manny Viveiros nach der Partie. Schon morgen geht’s für ihn und sein Team nach Linz.
Wir haben heuer viele gute Chancen und heute haben wir sie einfach gemacht.
Manny VIVEIROS, Eisbullen-Cheftrainer
Bild: GEPA
Bei den Black Wings könnten die Salzburger mit einem Dreier den vierten Sieg am Stück feiern. Apropos feiern: Das können heute auch Vadim Schreiner und Moritz Warnecke. Die beiden Akademie-Youngsters stehen am Abend in der Deutschen Eishockey Liga erstmals im Aufgebot von Schwesterklub RB München, die gegen Schwenningen ran müssen.
Zell will in Alps Hockey League nachlegen
Mit dem 4:1-Derbysieg vom Samstag in Kitzbühel im Rücken geht’s für Zweitliga-Meister Zell heute gegen Gröden. „Nach der starken Leistung und dem Sieg in Tirol wollen wir das Momentum aufrechterhalten“, sagte Stürmer Tim Coffman vor dem Duell mit den Südtirolern.
