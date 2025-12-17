Diebesduo in der Stadt Salzburg festgenommen

Am Dienstag beobachtete ein Ladendetektiv in einem Einkaufszentrum in der Stadt Salzburg zwei Personen beim Diebstahl und verständigte die Polizei. Die Beamten konnte bei den beiden Beschuldigten,36 und 45 Jahre alt, einen Entsicherungshaken zur Entfernung von Diebstahlsicherungen und eine ausgekleidete Tasche zur Umgehung der Diebstahlssicherung sicherstellen.