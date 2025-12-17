Vorteilswelt
Einige Delikte geklärt

Diebesduo in der Stadt Salzburg festgenommen

Chronik
17.12.2025 20:30
(Symbolbild)
(Symbolbild)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Ein Ladendetektiv wurde in der Stadt Salzburg auf zwei mutmaßliche Diebe aufmerksam. Die verständigte Polizei konnten den beiden Kroaten (36 und 45 Jahre) weitere Delikte nachweisen ...

0 Kommentare

Am Dienstag beobachtete ein Ladendetektiv in einem Einkaufszentrum in der Stadt Salzburg zwei Personen beim Diebstahl und verständigte die Polizei. Die Beamten konnte bei den beiden Beschuldigten,36 und 45 Jahre alt, einen Entsicherungshaken zur Entfernung von Diebstahlsicherungen und eine ausgekleidete Tasche zur Umgehung der Diebstahlssicherung sicherstellen.

Bei einer Durchsuchung des Pkw der beiden Kroaten konnte zusätzlich diverses Diebesgut vorgefunden und sichergestellt werden. Dieses konnte weiteren Diebstählen in Salzburger, aber auch in Linz und Wagram zugeordnet werden.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Kroaten in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Anzeige wird erstattet.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

