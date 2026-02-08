Gedenkstätte für Opfer von Crans-Montana brannte

Feuer brannte Loch ins Zelt

Die Flammen brannten ein großes Loch in das Dach des Zeltes, in dem hunderte Kerzen, Blumen, Briefe und Teddybären liegen, wie „Ntv“ berichtet. Mit dem Zelt gedenken Besucher den 41 Todesopfern, die am 1. Jänner bei dem Brand in der Bar „Le Constellation“ ums Leben gekommen sind. Rund 80 großteils junge Menschen wurden schwer bis lebensbedrohlich verletzt. Viele werden mehr als fünf Wochen nach der Tragödie mit schweren Verbrennungen und Rauchvergiftungen immer noch auf Intensivstationen behandelt.