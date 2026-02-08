Kerzen schuld
Gedenkstätte für Opfer von Crans-Montana brannte
Schon wieder Feuer in Crans-Montana: Nach dem tragischen Brand in der Silvesternacht, bei dem 41 Menschen ums Leben kamen, brannte es nun erneut in dem Schweizer Skiort. Ausgerechnet an der Gedenkstätte loderten die Flammen.
Bei dem verheerenden Brand in der Silvesternacht verloren 41 Menschen auf tragische Art und Weise ihr Leben. Jetzt sorgte ein erneuter Brand für Aufruhr in dem Ort in der Schweiz: An der Gedenkstätte für die Opfer brannte es wieder.
Kerzen lösten wohl Brand aus
Die Flammen beschädigten das Zelt, die Feuerwehr konnte den Brand jedoch in den frühen Morgenstunden schnell löschen, wie die Polizei berichtete. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand auf einem Tisch ausbrach, auf dem zahlreiche Kerzen standen. Sie geht nicht von Brandstiftung aus. „Eine Dritteinwirkung kann zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden“, teilte sie mit.
Feuer brannte Loch ins Zelt
Die Flammen brannten ein großes Loch in das Dach des Zeltes, in dem hunderte Kerzen, Blumen, Briefe und Teddybären liegen, wie „Ntv“ berichtet. Mit dem Zelt gedenken Besucher den 41 Todesopfern, die am 1. Jänner bei dem Brand in der Bar „Le Constellation“ ums Leben gekommen sind. Rund 80 großteils junge Menschen wurden schwer bis lebensbedrohlich verletzt. Viele werden mehr als fünf Wochen nach der Tragödie mit schweren Verbrennungen und Rauchvergiftungen immer noch auf Intensivstationen behandelt.
Zelt wird wieder aufgebaut
Bei dem Brand an der Gedenkstätte wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Zwar seien mehrere Gedenkobjekte beschädigt worden, aber „das Kondolenzbuch konnte erhalten werden“, teilte sie mit. Der Wiederaufbau der Gedenkstätte sei im Gange.
