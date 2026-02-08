Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Kurzschluss

Blackout in Baden: Fast 2000 Haushalte ohne Strom

Niederösterreich
08.02.2026 18:00
1950 Haushalte sind Sonntagabend in Baden von einem Stromausfall betroffen.
1950 Haushalte sind Sonntagabend in Baden von einem Stromausfall betroffen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein Kurzschluss hat Sonntagabend in einem großen Teil von Baden für einen Stromausfall gesorgt. Rund 1950 Haushalte sind davon betroffen.

0 Kommentare

Gegen 16.30 Uhr wurde es plötzlich dunkel in weiten Teilen von Baden. Ein noch nicht lokalisierter Erdschluss hat zu einem Stromausfall geführt, der rund 1950 Haushalte betrifft. Die Techniker der Wiener Netze waren rasch vor Ort, um den Strom über bestehende Leitungen umzuleiten.

„Eine Wiederherstellung dauert in der Regel rund 90 Minuten“, erklärte ein Sprecher der Wiener Netze. Wie lange die Arbeiten in Baden tatsächlich dauern, ist aktuell unklar. Ist der Strom wieder da, wird der Fehler gesucht, identifiziert und in den nächsten Tagen behoben.

Die Ursache ist noch unklar. Möglich ist, dass bei Baggerarbeiten eine Isolierung beschädigt worden sein könnte, was den Kurzschluss am Sonntag ausgelöst haben könnte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
StromausfallHaushalt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
211.249 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
136.177 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
123.027 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf