Blackout in Baden: Fast 2000 Haushalte ohne Strom

Ein Kurzschluss hat Sonntagabend in einem großen Teil von Baden für einen Stromausfall gesorgt. Rund 1950 Haushalte sind davon betroffen.
Gegen 16.30 Uhr wurde es plötzlich dunkel in weiten Teilen von Baden. Ein noch nicht lokalisierter Erdschluss hat zu einem Stromausfall geführt, der rund 1950 Haushalte betrifft. Die Techniker der Wiener Netze waren rasch vor Ort, um den Strom über bestehende Leitungen umzuleiten.
„Eine Wiederherstellung dauert in der Regel rund 90 Minuten“, erklärte ein Sprecher der Wiener Netze. Wie lange die Arbeiten in Baden tatsächlich dauern, ist aktuell unklar. Ist der Strom wieder da, wird der Fehler gesucht, identifiziert und in den nächsten Tagen behoben.
Die Ursache ist noch unklar. Möglich ist, dass bei Baggerarbeiten eine Isolierung beschädigt worden sein könnte, was den Kurzschluss am Sonntag ausgelöst haben könnte.
