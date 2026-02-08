Eisschnellläuferin Herzog tritt über 1000 m an

Rosner war zwar in ihrem ersten Olympia-Rennen überhaupt durch eine Verkühlung gehandicapt, hatte sich aber doch mehr erwartet als den vorletzten Platz im 20er-Feld. „Vielleicht bin ich die zweite Runde zu schnell angegangen“, rätselte sie über ihren Einbruch im Finish. „Man muss es verdauen, aber hoffentlich komme ich dann in vier Jahren als Favoritin.“ Das Eis fühle sich etwas langsam an, sie komme nicht ganz so zurecht. Über 1.000 m erwarte sie sich nicht viel. „Ich bin keine Sprinterin. Ich möchte Spaß haben und die Distanz mitnehmen“, sagte die 19-Jährige.