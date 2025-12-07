Sydney Sweeney zeigt sich oben ohne auf Instagram

Mit ihren sexy Auftritten hat Sydney Sweeney zuletzt für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Jetzt legte die Schauspielerin noch eins drauf, und zeigte sich oben ohne auf Instagram. Ganz zur Freude ihrer Fans, versteht sich!
Die Schauspielerin promotet derzeit ihren neuesten Film „The Housemaid“, in dem sie unter anderem neben Kollegin Amanda Seyfried und „365 Tage“-Hottie Michele Morrone zu sehen ist. Auf Instagram teilte die 28-Jährige nun einige Eindrücke ihrer Auftritte in New York.
Sweeney trägt nur Korsage – sonst nichts!
Und unter die Bilderreihe, in der Sweeney und Seyfried unter anderem beim Malen oder Arm in Arm auf dem Weg zu einem Auftritt zu sehen sind, mischte sich ein ganz besonders aufregender Schnappschuss.
Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Sydney Sweeney:
Denn auf einem Foto ist Sweeney offensichtlich während des Stylings für einen Auftritt zu sehen. Während einer ihrer Stylisten am Rücken ihre Korsage zuschnürt und ein anderer sich an ihren funkelnden Ohrringen zu schaffen macht, steht Sweeney einfach mit einem strahlenden Lächeln da.
Und trägt obenrum nichts! Sweeney legte lediglich ihre Arme um ihr Dekolleté, sodass ihre Fans zwar ihre heißen Kurven zu sehen bekommen, aber nichts allzu Intimes.
Fans völlig außer sich
„Das vierte Bild gefällt mir richtig gut“, freute sich ein Fan sogleich in den Kommentaren über so viel Freizügigkeit. „Ich kann diese Schönheit einfach nicht fassen“, ein anderer. Und noch einer seufzte: „Du bist einfach perfekt, Sydney.“
Der Film „The Housemaid“ basiert auf einem Thriller-Roman der US-Autorin Freida McFadden. In den US-Kinos zu sehen ist der Film mit Sweeney und Seyfried in den Hauptrollen ab 19. Dezember. In Österreich soll der Film schließlich Anfang 2026 starten.
