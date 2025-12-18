ÖBB investiert rund 50 Millionen Euro in Salzburg

Nachhaltigkeit steht im Vordergrund

Der Neubau setzt auf umweltfreundliche Baustoffe, ein Gründach und moderne Abdichtungssysteme. Eine Photovoltaikanlage wird über 300 MWh jährlich erzeugen, was dem Stromverbrauch von etwa 75 Haushalten entspricht. Die Nähe zum Wartungsort reduziert Leerzüge.

Die ÖBB-Technische Services-GmbH (TS) investiert 50 Millionen Euro in die neue Halle, die wichtige wirtschaftliche Impulse für Salzburg bedeuten. 50 neue Arbeitsplätze werden geschaffen.