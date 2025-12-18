ÖBB investiert rund 50 Millionen Euro in Salzburg

Die Österreichischen Bundesbahnen haben den Spatenstich für ein Mega-Projekt in der Stadt Salzburg gelegt. Die ÖBB investieren ungefähr 50 Millionen Euro in den Bau, der 50 neue Arbeitsplätze schaffen wird.
In der Lastenstraße in der Stadt Salzburg wird eine hochmoderne Servicehalle für Züge errichtet. Mit einer Länge von 127 Metern bietet sie Platz für drei Gleise und sichert eine effiziente Wartung von Interregio- und Nahverkehrszügen. Die Inbetriebnahme soll im Dezember 2027 erfolgen.
Die Wartung erfolgt modular in festgelegten Intervallen, sodass Züge während Pausen gewartet werden. Dies erhöht die Einsatzbereitschaft und minimiert Standzeiten. Verschleißteile werden überprüft und bei Bedarf ausgetauscht.
Nachhaltigkeit steht im Vordergrund
Der Neubau setzt auf umweltfreundliche Baustoffe, ein Gründach und moderne Abdichtungssysteme. Eine Photovoltaikanlage wird über 300 MWh jährlich erzeugen, was dem Stromverbrauch von etwa 75 Haushalten entspricht. Die Nähe zum Wartungsort reduziert Leerzüge.
Die ÖBB-Technische Services-GmbH (TS) investiert 50 Millionen Euro in die neue Halle, die wichtige wirtschaftliche Impulse für Salzburg bedeuten. 50 neue Arbeitsplätze werden geschaffen.
