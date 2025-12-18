Stöckl verteidigt verschobene Projekte des Landes

„Das Märchen, wir hätten alles tot gespart, stimmt einfach nicht“, sagt er. Das Land habe sehr wohl Investitionen gesetzt, allerdings mit Maß und Ziel. Denn: „Man müsste ein Narr gewesen sein, in der Zeit, als die Baukosten weit über der Inflationsrate gelegen sind, neue Investitionsprojekte zu starten“, erklärt Stöckl. Es habe sich bei den angesprochenen Jahren um die Hochphase der Corona-Pandemie gehandelt. „Es sind Lieferkettenprobleme gekommen, die Baukosten sind explodiert“, sagt Stöckl.