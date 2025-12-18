Schranken belasten das Budget in Anthering

Beim Radweg fehlt noch ein 189-Meter-Grundstück

Schon seit 1998 ist ein Radweg zwischen Anthering und Acharting im Gespräch. „Wenn es ideal läuft, wird das Land Salzburg 2026 mit dem Bau beginnen.“ Noch fehlen für die Gesamtstrecke von 1,6 Kilometern 189 Meter, die ein Grundbesitzer nicht hergibt. Deshalb werden hier zwei Varianten geplant – einmal mit und einmal ohne Unterbrechung.