Wien: Mega-Schulden noch bis zum Jahr 2394

Mit 61 in Pension

Aber es ist nicht die einzige Rechnung, die am Ende erstaunt. Auch die gemütlichen Beamten-Pensionen werden von den Prüfern kritisiert. Wörtlich heißt es: „Das faktische Pensionsantrittsalter der Beamtinnen und Beamten (exkl. Landeslehrpersonal) lag im Zeitraum 2020 bis 2024 in einer Bandbreite von 60,33 bis 61,01 Jahren und näherte sich mit insgesamt 0,3% nur geringfügig dem Regelpensionsalter von 65 Jahren an.“

Die Experten haben auch errechnet, welche Transferleistungen den Steuerzahlen besonders teuer kommen: Die größten Steigerungsraten bei wiesen die Ansätze Wiener Linien (+92,8%), Allgemeine Sozialhilfe (+65%), Fonds Soziales Wien (+44,5%) und Zuschüsse an eigene Krankenanstalten (+36,2%) auf.