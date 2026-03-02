19-Jähriger fuhr mit Handy in der Hand 120 km/h

Mehrere Verkehrskontrollen haben am Wochenende im Bundesland Salzburg und im Pongau zu Anzeigen und Maßnahmen geführt. Ein Probeführerscheinbesitzer raste auf der B99, ein ungarischer Pkw wurde wegen gravierender Mängel aus dem Verkehr gezogen, in Bad Hofgastein stoppte die Polizei einen Lenker mit 1,76 Promille.
Gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Montag hielten Polizisten in Bad Hofgastein an der B167 einen 44-jährigen Kärntner an. Der Alkotest ergab 1,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, auch er wird angezeigt.
Schrottauto
Am Sonntagabend kontrollierten Polizisten in Straßwalchen einen ungarischen Pkw-Lenker. Am Fahrzeug war die Stoßstange abgerissen, zudem verlor der Pkw Öl, war stark verrostet und wies weitere Mängel auf. Die Beamten nahmen die Kennzeichentafeln und den Führerschein ab und zeigten den Lenker an.
120 km/h im 80er
Sonntagmittag war Verkehrspolizisten auf der Katschbergstraße (B99) ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Lungau aufgefallen. Der Lenker war mit seinem Pkw mit über 120 km/h unterwegs und hantierte während der Fahrt mit dem Mobiltelefon. Auch er wird angezeigt.
