19-Jähriger fuhr mit Handy in der Hand 120 km/h

Schrottauto

Am Sonntagabend kontrollierten Polizisten in Straßwalchen einen ungarischen Pkw-Lenker. Am Fahrzeug war die Stoßstange abgerissen, zudem verlor der Pkw Öl, war stark verrostet und wies weitere Mängel auf. Die Beamten nahmen die Kennzeichentafeln und den Führerschein ab und zeigten den Lenker an.