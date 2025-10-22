„Emily in Paris“ wird italienisch & startet am …

Emily Cooper (Lily Collins) tauscht Croissants gegen Cappuccino – und Paris gegen Rom. Netflix hat am Mittwoch offiziell bestätigt: „Emily in Paris“ Staffel 5 startet am 18. Dezember 2025.
Wie das Netflix-Magazin „Tudum“ berichtet, heißt es diesmal: Bonjour und Ciao! Serien-Schöpfer Darren Star verrät: „Diese Staffel ist eine Geschichte zweier Städte: Rom und Paris. Zwischen beiden Welten balancierend, bringt Emily Liebe und Leben auf ein neues Level.“
Zwischen Eiffelturm und Trevi-Brunnen
Im ersten Teaser-Video zeigt sich Lily Collins wieder als stylishe Marketing-Queen Emily – diesmal mit Gelato in der Hand und Vespa unter den Füßen. Rom ist aber nicht die einzige neue Kulisse: In den ersten Szenen sieht man sie auch durch Venedig cruisen.
Emilys beste Freundin Mindy (Ashley Park) schwärmt: „Rom steht dir gut“ und Luc (Bruno Gouery) und Julien (Samuel Arnold) fragen sich, wer denn eigentlich nun noch in Paris ist, wenn sie alle in Rom weilen, während die Hauptfigur den Anblick ihres heißen italienischen Modeerben Marcello (Eugenio Franceschini) in knappen Unterhosen genießt.
Hier können Sie den auf X veröffentlichten Trailer ansehen:
„Von Pariser Dächern bis zu römischen Ruinen – wir können es kaum erwarten, Emilys nächstes Kapitel zu zeigen“, so Star über die neue Staffel.
Neue Gesichter
Neben den bekannten Stars – Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine) und Lucien Laviscount (Alfie) – dürfen sich Fans auf spannende Neuzugänge freuen:
Bryan Greenberg („Suits LA“) spielt Jake, einen Amerikaner in Paris.Michèle Laroque („Brillantissime“) schlüpft in die Rolle von Yvette, einer alten Freundin von Sylvie. Und Oscar-nominierte Schauspielerin Minnie Driver („Good Will Hunting“, „Will & Grace“) sorgt als Prinzessin Jane für royales Drama.
Auch Eugenio Franceschini kehrt als italienischer Modeerbe Marcello zurück – und mit ihm eine neue Romanze!
Emily zwischen Liebe und Dolce Vita
Nach dem dramatischen Ende von Staffel 4 – Emily verliebte sich in Marcello und zog nach Italien, um ein neues Büro für Agence Grateau zu eröffnen – steht sie nun zwischen zwei Welten.
Doch keine Sorge: Der Serienname bleibt, auch wenn er am Ende des Trailers ausgestrichen und durch Rom ersetzt wird.
„Emily wird in Rom präsent sein“, sagt Star. „Aber das bedeutet nicht, dass sie Paris hinter sich lässt.“
Wunsch, das Publikum zu überraschen
Die Idee, Emily nach Italien zu schicken, kam laut Star aus dem Wunsch, die Serie „weiterzuentwickeln und das Publikum zu überraschen“. Und die Zahlen geben ihm recht: Staffel 4 war bei Netflix ein Riesenhit, belegte Platz 1 der globalen Top 10, mit 19,9 Millionen Views in nur vier Tagen und Platzierungen in 93 Ländern.
Lily Collins über Emilys neues Abenteuer
Hauptdarstellerin Lily Collins freut sich besonders auf Emilys Beziehung zu Marcello: „Marcello ist ein ganz neues Abenteuer für Emily. Wir wollen, dass sie lernt, eine bessere Work-Life-Balance zu finden – und endlich wieder lächeln kann, ohne Bedingung.“
Wann startet „Emily in Paris“ Staffel 5?
Am 18. Dezember ist es soweit: Dann geht’s bei Netflix weiter mit Glitzer, Glamour – und einem Hauch „la dolce vita“. Und das Schöne für die Fans: Die Serie wurde nicht in zwei Teile aufgeteilt, wie das zuletzt bei Hitserien von Netflix eingerissen ist.
Ob Emily in Rom bleibt oder doch zurück in die Stadt der Liebe und zu Gabriel kehrt? Das erfahren Fans, wenn Staffel 5 weltweit startet. Bis dahin: Teaser schauen, Espresso aufsetzen – und vom Dolce Vita in Rom und Savoir-vivre in Paris träumen.
