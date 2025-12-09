Heidi Klum: Oben-ohne-Sonne statt Dezembergrau!

Wie Heidi Klum selbst verriet, stammte ihr erstes Outfit bei der WM-Auslosung – eine Kombination aus schwarzer Bluse und langem Pailletten-Rock – von Michael Kors. Das schulterfreie Glitzerkleid auf dem FIFA-Red-Carpet sowie das goldene Dress wurden von Designerin Monique Lhuillier entworfen. Eine subtile, aber klare Liebeserklärung an Schwarz-Rot-Gold – auch wenn Heidi seit vielen Jahren in den USA lebt.