Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Model im Relaxmodus

Heidi Klum: Oben-ohne-Sonne statt Dezembergrau!

Society International
09.12.2025 12:00
Während wir uns in der Vorweihnachtszeit durch Nieselregen und Kälte kämpfen, liegt Heidi Klum ...
Während wir uns in der Vorweihnachtszeit durch Nieselregen und Kälte kämpfen, liegt Heidi Klum in der Sonne!(Bild: Krone KREATIV/AP Photo/Chris Carlson, www.instagram.com/heidiklum/)

Erst am Freitag sorgte das Model bei der WM-Auslosung in Washington D.C. für Glamour pur – jetzt entspannt sie schon wieder in der Sonne von Los Angeles. Ach, Heidi müsste man sein!

0 Kommentare

Auf ihrem Anwesen in Los Angeles ließ Heidi Klum die Seele baumeln. Auf einer Picknickdecke neben dem Pool räkelte sie sich auf der Wiese, knusperte Chips und genoss die Sonne. „Kalifornischer Sonnenschein an einem Montag“, schwärmte sie auf Instagram.

Vitamin D de luxe
Damit bloß keine unschönen Bräunungsstreifen entstehen, legte sich Heidi oben ohne in die Sonne – Vitamin D de luxe, mitten in der Vorweihnachtszeit!

Herrlich! Heidi Klum tankt nach dem Wochenende in Washington Sonne.
Herrlich! Heidi Klum tankt nach dem Wochenende in Washington Sonne.(Bild: www.instagram.com/heidiklumm)

Schwarz-Rot-Gold bei WM-Auslosung
In der US-Hauptstadt funkelte die 52-Jährige noch in Schwarz-Rot-Gold. Genau! Die Farben Deutschlands! Gleich drei atemberaubende Outfits trug Heidi Klum bei der Veranstaltung, die sie gemeinsam mit Kevin Hart moderierte. 

Wie Heidi Klum selbst verriet, stammte ihr erstes Outfit bei der WM-Auslosung – eine Kombination aus schwarzer Bluse und langem Pailletten-Rock – von Michael Kors. Das schulterfreie Glitzerkleid auf dem FIFA-Red-Carpet sowie das goldene Dress wurden von Designerin Monique Lhuillier entworfen. Eine subtile, aber klare Liebeserklärung an Schwarz-Rot-Gold – auch wenn Heidi seit vielen Jahren in den USA lebt.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
134.943 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.562 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
108.670 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Society International
Model im Relaxmodus
Heidi Klum: Oben-ohne-Sonne statt Dezembergrau!
Maria Shriver verlegt
Unheilbar kranker Eric Dane schreibt Memoiren
Bald zu viert!
Rebel Wilson: Ihre Ehefrau Ramona ist schwanger!
Von wegen Trennung!
Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Kuschelmodus
„Sind alle verrückt“
Sydney Sweeney wehrt sich gegen Beauty-OP-Gerüchte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf