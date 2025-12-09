Heidi Klum: Oben-ohne-Sonne statt Dezembergrau!

Erst am Freitag sorgte das Model bei der WM-Auslosung in Washington D.C. für Glamour pur – jetzt entspannt sie schon wieder in der Sonne von Los Angeles. Ach, Heidi müsste man sein!
Auf ihrem Anwesen in Los Angeles ließ Heidi Klum die Seele baumeln. Auf einer Picknickdecke neben dem Pool räkelte sie sich auf der Wiese, knusperte Chips und genoss die Sonne. „Kalifornischer Sonnenschein an einem Montag“, schwärmte sie auf Instagram.
Vitamin D de luxe
Damit bloß keine unschönen Bräunungsstreifen entstehen, legte sich Heidi oben ohne in die Sonne – Vitamin D de luxe, mitten in der Vorweihnachtszeit!
Schwarz-Rot-Gold bei WM-Auslosung
In der US-Hauptstadt funkelte die 52-Jährige noch in Schwarz-Rot-Gold. Genau! Die Farben Deutschlands! Gleich drei atemberaubende Outfits trug Heidi Klum bei der Veranstaltung, die sie gemeinsam mit Kevin Hart moderierte.
Wie Heidi Klum selbst verriet, stammte ihr erstes Outfit bei der WM-Auslosung – eine Kombination aus schwarzer Bluse und langem Pailletten-Rock – von Michael Kors. Das schulterfreie Glitzerkleid auf dem FIFA-Red-Carpet sowie das goldene Dress wurden von Designerin Monique Lhuillier entworfen. Eine subtile, aber klare Liebeserklärung an Schwarz-Rot-Gold – auch wenn Heidi seit vielen Jahren in den USA lebt.
