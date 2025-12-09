Hütteldorf in Flammen: Steffen Hofmann im Gespräch

In Folge 42 vom Gelb Rot Fußball Talk stellt sich Rapid-Legende Steffen „Fußballgott“ Hofmann unseren Fragen. Die sportliche und strukturelle Krise bei Rapid Wien sorgt weiterhin für Diskussionen – und Hofmann spricht offen darüber, wer im Verein für welche Bereiche Verantwortung trägt, wie interne Entscheidungsprozesse ablaufen und welche Umstände Rapid in diese Lage gebracht haben.