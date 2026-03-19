Amtmann (61) soll sein Amt missbraucht haben

Nur mündliche Zusagen

Nun sitzt der Amtmann auf der Anklagebank, der seit 2024 suspendiert ist und immer noch ein stattliches Monatsgehalt einstreift. Zum Vorwurf des Amtsmissbrauchs bekennt sich der 61-Jährige nicht schuldig, ehe er seine Version darlegt. Selbstverständlich seien die Anträge auf Bewilligung von Bauvorhaben stets auf dem Tisch der jeweiligen Bürgermeister gelandet. „Wir haben das dann besprochen, und ich erhielt die Zusage, dass alles seine Richtigkeit hat. Mein Fehler war es, dass ich es verabsäumt habe, die Vorgesetzten unterschreiben zu lassen.“