Softwareupdate bei 6000 Airbus-Jets durchgeführt

Jets nun mit früherer Software-Version unterwegs

Obwohl der Rückruf Insidern zufolge bei etwa zwei Dritteln der betroffenen Flugzeuge nur zu einer kurzen Stilllegung geführt hatte, sorgten die Reparaturen am Wochenende dennoch für erhebliche Störungen. Die US-Fluggesellschaft JetBlue strich nach eigenen Angaben Dutzende für Sonntag geplante Flüge. In Japan fielen bei ANA am Samstag 95 Flüge aus, wovon 13.500 Reisende betroffen waren. Die Warnung traf Fluggesellschaften in den USA zudem mitten am reiseintensiven Wochenende nach dem Feiertag Thanksgiving. Bei der Software-Umstellung, die laut Airbus zwei bis drei Stunden pro Flugzeug dauerte, wurde eine frühere Software-Version aufgespielt.