Erhebliche Störungen
Softwareupdate bei 6000 Airbus-Jets durchgeführt
Nach Angaben des europäischen Flugzeugherstellers Airbus konnte eine dringend notwendige Software-Umstellung bei rund 6000 Flugzeugen seiner A320-Familie schneller abgeschlossen werden, als erwartet worden war. Massive Flugausfälle am Wochenende blieben somit weitgehend aus.
Nötig wurde der Schritt, nachdem es bei einem JetBlue-Flug am 30. Oktober zu einem unbeabsichtigten Höhenverlust gekommen war, bei dem zehn Passagiere verletzt wurden. Die Flugaufsichtsbehörden hatten die Reparatur vor dem nächsten anstehenden Flug daraufhin angeordnet.
Meistverkauftes Verkehrsflugzeug der Welt
Als mögliche Ursache gilt intensive Sonneneinstrahlung. Wie Airbus mitteilte, könnte starke Strahlung Daten beschädigt haben, die für die Steuerung wichtig sind. Laut Airbus sind gegenwärtig rund 11.300 Flugzeuge der verkaufsstarken A320-Familie im Einsatz, darunter 6440 des Kernmodells A320. Die Modellreihe gilt inzwischen als das meistverkaufte Verkehrsflugzeug der Welt – knapp vor der 737 des US-Erzrivalen Boeing.
Jets nun mit früherer Software-Version unterwegs
Obwohl der Rückruf Insidern zufolge bei etwa zwei Dritteln der betroffenen Flugzeuge nur zu einer kurzen Stilllegung geführt hatte, sorgten die Reparaturen am Wochenende dennoch für erhebliche Störungen. Die US-Fluggesellschaft JetBlue strich nach eigenen Angaben Dutzende für Sonntag geplante Flüge. In Japan fielen bei ANA am Samstag 95 Flüge aus, wovon 13.500 Reisende betroffen waren. Die Warnung traf Fluggesellschaften in den USA zudem mitten am reiseintensiven Wochenende nach dem Feiertag Thanksgiving. Bei der Software-Umstellung, die laut Airbus zwei bis drei Stunden pro Flugzeug dauerte, wurde eine frühere Software-Version aufgespielt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.