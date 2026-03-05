Rücken-Therapiezentrum im Südpark Klagenfurt

Gratis-Parkplätze und Gastronomie nutzen

„Gratis-Parkplätze und die nötige Infrastruktur sind vorhanden. Auch die Gastronomie kann genutzt werden. Besondere Relevanz hat im Sinne unserer Patienten die Erreichbarkeit sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch dem Pkw. Es gibt drei Rehabilitationsphasen, wir bieten die Reha III für Personen an, die zuvor etwa auf Kur waren. Die Therapie kann bis zu einem halben Jahr dauern“, erzählt Reichel. „Sie wird so wie beim Wahlarzt verrechnet, 60 bis 70 Prozent der Kosten zahlt die Krankenkasse zurück. Zwei Ärzte werden am Standort sein, dazu noch viele Physiotherapeuten.“