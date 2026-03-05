Rücken-Therapiezentrum im Südpark Klagenfurt

Ein Meilenstein wurde am Mittwoch im Einkaufscenter Südpark gesetzt, wo der Baustart für ein Rücken-Therapiezentrum erfolgte. Im Mai ist die Eröffnung. Mittlerweile ist es Trend, Gesundheitsangebote in Einkaufszentren zu bauen, der Südpark macht mit.
Seit Jahrzehnten stand das Kurhaus Reichel für die Klagenfurter Schmerzpatienten in der Innenstadt im Mittelpunkt, seit 1953 wird dort schon eine Rückenschmerzentherapie angeboten. Jetzt gibt es den großen Umzug. Cäcilia Reichel steckt hinter dem Bau des Rücken-Therapiezenturms. „Bis Mai wollen wir aufsperren. 500 Quadratmeter werden im ersten Stock verbaut“, sagt Reichel.
Zwei Ärzte und Physiotherapeuten verfügbar
Mittlerweile setzen immer mehr Einkaufszentren vermehrt auf Gesundheits- und Vorsorgeangebote. „Wir sind nach Salzburg die zweite Stadt in Österreich, die ein Gesundheitszentrum anbietet“, freut sich Südpark-Centermanager Heinz Achatz. „Rückenprobleme werden immer häufiger, wir rechnen mit 20.000 Kunden im Jahr.“ Achatz hofft auch, dass Besucher einkaufen und parallel dazu auch das Therapiezentrum besuchen.
Gratis-Parkplätze und Gastronomie nutzen
„Gratis-Parkplätze und die nötige Infrastruktur sind vorhanden. Auch die Gastronomie kann genutzt werden. Besondere Relevanz hat im Sinne unserer Patienten die Erreichbarkeit sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch dem Pkw. Es gibt drei Rehabilitationsphasen, wir bieten die Reha III für Personen an, die zuvor etwa auf Kur waren. Die Therapie kann bis zu einem halben Jahr dauern“, erzählt Reichel. „Sie wird so wie beim Wahlarzt verrechnet, 60 bis 70 Prozent der Kosten zahlt die Krankenkasse zurück. Zwei Ärzte werden am Standort sein, dazu noch viele Physiotherapeuten.“
Auch mit Bahn anreisen
Achatz: „Es ist eine absolute Win-win-Situation. Patienten, die nicht viel Autofahren sollen, können auch mit Bahn und Bus anreisen. Der Südpark ist nicht weit weg. Wir haben viele Gäste der Koralmbahn, denen wir nun ein neues Angebot machen können.“ Geht das Experiment gut, baut Achatz das Gesundheitszentrum noch weiter aus.
