Wollen Gesetz nicht einhalten: Brunner rügt Ungarn

Brunner zuversichtlich bezüglich Zustimmung im EU-Parlament

Die am Montag erzielten Einigungen machen den Weg frei für die sogenannten Trilogverhandlungen mit dem Europäischen Parlament. Das Ziel dabei ist, sich aus den jeweiligen Positionen und dem Kommissionsvorschlag auf ein EU-Gesetz zu einigen. Brunner zeigte sich am Dienstag zuversichtlich, dass es auch im EU-Parlament eine Mehrheit für die Reform geben werde. Im Bereich der Rückführung rechne er mit einer Mehrheit auch mit den Sozialdemokraten und den Liberalen, sagte der EU-Kommissar. Bei den sicheren Drittstaaten und sicheren Herkunftsländern sei es zwar noch offen, aber hier „laufen die Verhandlungen im Parlament“.