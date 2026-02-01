Kvandal gewinnt Olympia-Generalprobe in Willingen!

Papst fordert Waffenruhe zu Olympischen Spielen!
„Ein starkes Zeichen“
Eirin Maria Kvandal hat die Olympia-Generalprobe am Sonntag gewonnen und sich zur Willingen-Doppelsiegerin gekürt!
Die norwegische Skispringerin verwies nach Sprüngen auf 136 und 138,5 Meter die Japanerin Nozomi Maruyama um 7,9 Punkte auf Platz zwei.
Weltcup-Leaderin Nika Prevc verbesserte sich dank eines 146-Meter-Satzes noch auf das Podest.
Das Ergebnis:
Als einzige Österreicherin am Start landete Julia Mühlbacher wie am Vortag auf Rang 13. Lisa Eder sagte, gesundheitlich angeschlagen, ihren Start ab.
