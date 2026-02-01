Völlig kurios! Urlauber heizte Bus mit Holzofen

Ofen im Fahrzeug sorgte für Einsatz

Ein britischer Urlauber heizte seinen Campingbus damit. Dennoch war der Einsatz für die Feuerwehr nicht ganz ungefährlich. Durch die enorme Hitze kam es zu einem kleinen Brand im Fahrzeug. Dieser konnte mit einem Pulverlöscher gelöscht werden. Danach wurde der Ofen von den Florianis aus Sicherheitsgründen ausgebaut.