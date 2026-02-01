Völlig kurios! Urlauber heizte Bus mit Holzofen

So etwas haben die Einsatzkräfte aus Schwendau im Zillertal (Tirol) wohl auch noch nie erlebt. Am Sonntag wurden sie zu einem vermeintlichen Fahrzeugbrand gerufen. Als sie am Einsatzort eingetroffen waren, staunten sie jedoch nicht schlecht, was den Rauch tatsächlich verursachte.
Kurz nach Mittag wurde ein Spaziergänger am Samstag auf ein Auto aufmerksam, aus dem Rauch aufgestiegen war. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz „Kreuzlau“ in Schwendau abgestellt. Der Passant setzte umgehend den Notruf bei der Leitstelle Tirol ab.
Als die Freiwillige Feuerwehr Schwendau mit drei Fahrzeugen am Einsatzort angekommen waren, dürften sie nicht schlecht gestaunt haben. Statt eines brennenden Fahrzeuges war ein Holzofen samt Briketts der Auslöser des Qualms.
Ofen im Fahrzeug sorgte für Einsatz
Ein britischer Urlauber heizte seinen Campingbus damit. Dennoch war der Einsatz für die Feuerwehr nicht ganz ungefährlich. Durch die enorme Hitze kam es zu einem kleinen Brand im Fahrzeug. Dieser konnte mit einem Pulverlöscher gelöscht werden. Danach wurde der Ofen von den Florianis aus Sicherheitsgründen ausgebaut.
