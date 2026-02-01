Slalom-Vizeweltmeisterin von Saalbach 1991 ist tot

Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele sorgt eine Todesmeldung für Trauer und Bestürzung im alpinen Ski-Sport: Mit Nataša Bokal ist die Slalom-Silberne der Weltmeisterschaften von 1991 im Alter von gerade einmal 58 Jahren gestorben!
Die Slowenin, vor nunmehr bald 35 Jahren für das damals noch existierende Jugoslawien am Start, habe seit Jahren an Krebs gelitten, heißt es aus ihrer Heimat. Einen ersten Kampf gegen die heimtückische Krankheit habe sie ab 2019 noch gewonnen. Im Jahr 2024 sei dann eine andere Krebs-Form aufgetreten, nun im Darm – und diesmal hatte Bokal keine Chance. Am Samstag starb sie in ihrer Oberkrainer Heimatstadt Škofja Loka …
Im WM-Slalom nur von Vreni Schneider geschlagen
Die stets von Verletzungen heimgesuchte Bokal bestritt zwischen 1990 und 2003 insgesamt 135 Rennen im Ski-Weltcup, dreimal landete sie auf dem Podest, einmal gar auf dem obersten Treppchen – am 12. Jänner ob ihrer Herkunft beinahe folgerichtig bei einem Slalom in Kranjska Gora. Keinen Monat später, am 1. Februar 1991 dann wohl der Höhepunkt der Karriere der Technik-Spezialistin: Im WM-Slalom von Saalbach wurde sie nur von der Schweizer Legende Vreni Schneider geschlagen – und das nur um 0,16 Sekunden. Platz drei holte damals die Österreicherin Ingrid Salvenmoser.
Nach ihrer Karriere blieb Bokal ihrem Ski-Sport noch als Trainerin treu. „Ihr Vermächtnis reicht weit über sportliche Erfolge hinaus – sie ist und bleibt ein fester Bestandteil der Geschichte und Identität des slowenischen Wintersports“, so der slowenische Ski-Verband in einer Aussendung …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.