Heimtückischer Krebs

Slalom-Vizeweltmeisterin von Saalbach 1991 ist tot

Ski Alpin
01.02.2026 14:48
Natasa Bokal im Jänner 2000, in der Endphase ihrer Karriere
Natasa Bokal im Jänner 2000, in der Endphase ihrer Karriere(Bild: GEPA)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele sorgt eine Todesmeldung für Trauer und Bestürzung im alpinen Ski-Sport: Mit Nataša Bokal ist die Slalom-Silberne der Weltmeisterschaften von 1991 im Alter von gerade einmal 58 Jahren gestorben!

Die Slowenin, vor nunmehr bald 35 Jahren für das damals noch existierende Jugoslawien am Start, habe seit Jahren an Krebs gelitten, heißt es aus ihrer Heimat. Einen ersten Kampf gegen die heimtückische Krankheit habe sie ab 2019 noch gewonnen. Im Jahr 2024 sei dann eine andere Krebs-Form aufgetreten, nun im Darm – und diesmal hatte Bokal keine Chance. Am Samstag starb sie in ihrer Oberkrainer Heimatstadt Škofja Loka …

Im WM-Slalom nur von Vreni Schneider geschlagen
Die stets von Verletzungen heimgesuchte Bokal bestritt zwischen 1990 und 2003 insgesamt 135 Rennen im Ski-Weltcup, dreimal landete sie auf dem Podest, einmal gar auf dem obersten Treppchen – am 12. Jänner ob ihrer Herkunft beinahe folgerichtig bei einem Slalom in Kranjska Gora. Keinen Monat später, am 1. Februar 1991 dann wohl der Höhepunkt der Karriere der Technik-Spezialistin: Im WM-Slalom von Saalbach wurde sie nur von der Schweizer Legende Vreni Schneider geschlagen – und das nur um 0,16 Sekunden. Platz drei holte damals die Österreicherin Ingrid Salvenmoser.

Nach ihrer Karriere blieb Bokal ihrem Ski-Sport noch als Trainerin treu. „Ihr Vermächtnis reicht weit über sportliche Erfolge hinaus – sie ist und bleibt ein fester Bestandteil der Geschichte und Identität des slowenischen Wintersports“, so der slowenische Ski-Verband in einer Aussendung …

Folgen Sie uns auf