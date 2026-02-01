Slalom-Vizeweltmeisterin von Saalbach 1991 ist tot

Im WM-Slalom nur von Vreni Schneider geschlagen

Die stets von Verletzungen heimgesuchte Bokal bestritt zwischen 1990 und 2003 insgesamt 135 Rennen im Ski-Weltcup, dreimal landete sie auf dem Podest, einmal gar auf dem obersten Treppchen – am 12. Jänner ob ihrer Herkunft beinahe folgerichtig bei einem Slalom in Kranjska Gora. Keinen Monat später, am 1. Februar 1991 dann wohl der Höhepunkt der Karriere der Technik-Spezialistin: Im WM-Slalom von Saalbach wurde sie nur von der Schweizer Legende Vreni Schneider geschlagen – und das nur um 0,16 Sekunden. Platz drei holte damals die Österreicherin Ingrid Salvenmoser.