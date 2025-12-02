Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beteiligung in Afrika?

Regierung denkt über Asyl-Rückkehrzentren nach

Innenpolitik
02.12.2025 13:59
Österreichs Regierung denkt über Rückkehrzentren für abgelehnte Asylwerberinnen und Asylwerber ...
Österreichs Regierung denkt über Rückkehrzentren für abgelehnte Asylwerberinnen und Asylwerber nach (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Österreichs Regierung denkt darüber nach, sich an Asyl-Transitlagern in Afrika zu beteiligen. Das geht aus einem internen Papier hervor. Die europäischen Regelungen müssten „so weiterentwickelt werden, dass das auch möglich ist“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

0 Kommentare

Die niederländische Regierung hatte Anfang Oktober eine Absichtserklärung mit Ugandas Regierung unterzeichnet. Wie berichtet, soll ein Transitlager für abgelehnte Asylwerberinnen und Asylwerber in den Niederlanden errichtet werden. Dort sollen die Menschen untergebracht werden, bis sie in ihre Herkunftsländer zurückkehren. „(...) Ich habe Mitte Oktober mit dem niederländischen Innenminister darüber gesprochen, das gemeinsam zu entwickeln“, sagte Karner am Dienstag. Zuerst müsse der rechtliche Rahmen geändert werden, dann könnten Gespräche mit möglichen Partnern folgen. Derzeit könne aus Österreich nur direkt abgeschoben werden.

Wie der „Standard“ berichtete, sollen sogenannte „transit hubs“ in Uganda oder Ruanda entstehen. Dort sollen Menschen mit negativem Asylbescheid aus Europa vorübergehend untergebracht werden, wenn Rückführungen scheitern. In dem Papier werden Somalierinnen und Somalier als „relevanteste Zielgruppe“ genannt, da der afrikanische Staat kaum eigene Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zurücknimmt.

Zitat Icon

Die europäischen Regelungen müssen so weiterentwickelt werden, dass Rückkehrzentren in Afrika auch möglich sind.

Innenminister Gerhard Karner

SPÖ: „Nicht besprochen“
Festgehalten ist zudem, dass Österreichs Regierung mit Drittstaaten umfassend kooperieren soll, um illegale Migration überhaupt zu verhindern. Dieser Punkt ist auch im Regierungsprogramm enthalten. Die SPÖ sagte am Dienstag jedoch, dass dies auf Koalitionsebene nicht besprochen worden sei. Allein wegen der Kosten und der schwierigen finanziellen Situation könnten derartige Projekte ausgeschlossen werden, meinte die Partei.

Lesen Sie auch:
Zehn Jahre nach der Flüchtlingswelle zeigt eine aktuelle Erhebung von Statistik Austria jetzt, ...
Neue Statistik zeigt:
Nur zwei Länder trotzen dem Einbürgerungs-Boom
24.11.2025
Migrationspolitik
Neues Asyl-Lager: Niederlande setzen auf Uganda
26.09.2025

Großbritanniens Ruanda-Plan scheiterte
In Uganda leben laut UNO-Angaben bereits mehr als 1,9 Millionen Flüchtlinge, etwa aus dem Südsudan, der Demokratischen Republik Kongo, dem Sudan und Burundi. Uganda ist seit 1992 ein Schwerpunktland der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, in aktuelle Projekte fließen rund 18 Millionen Euro aus Steuergeldern.

Bei Ruanda hat sich zuletzt Großbritanniens Regierung hervorgetan, die ein Abkommen aushandelte, um illegal eingereiste Migrantinnen und Migranten dorthin abzuschieben. Allerdings wurden innerhalb von vier Jahren nur zwei Menschen nach Ruanda geschickt. Als die Labour Party an die Macht kam, wurde die Praxis gänzlich gestoppt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
229.042 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
150.004 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
149.256 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
621 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Innenpolitik
Österreich abgerutscht
Gleichberechtigung in der EU in 50 Jahren erreicht
Wähler brechen weg
US-Politologe beschimpft Trump als „lahme Ente“
Ungarn warnt:
EU sollte „Friedensprozess“ nicht erschweren
Verlag ist erzürnt
Hegseth lässt Comicfigur Drogenschmuggler jagen
Beteiligung in Afrika?
Regierung denkt über Asyl-Rückkehrzentren nach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf