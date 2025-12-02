Regierung denkt über Asyl-Rückkehrzentren nach

Die niederländische Regierung hatte Anfang Oktober eine Absichtserklärung mit Ugandas Regierung unterzeichnet. Wie berichtet, soll ein Transitlager für abgelehnte Asylwerberinnen und Asylwerber in den Niederlanden errichtet werden. Dort sollen die Menschen untergebracht werden, bis sie in ihre Herkunftsländer zurückkehren. „(...) Ich habe Mitte Oktober mit dem niederländischen Innenminister darüber gesprochen, das gemeinsam zu entwickeln“, sagte Karner am Dienstag. Zuerst müsse der rechtliche Rahmen geändert werden, dann könnten Gespräche mit möglichen Partnern folgen. Derzeit könne aus Österreich nur direkt abgeschoben werden.