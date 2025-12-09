Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Kuschelmodus

Die Trennungsgerüchte? Waren ein kompletter Schmarrn, um es ganz österreichisch zu sagen! Kylie Jenner (28) und Hollywood-Star Timothée Chalamet (29) haben allen Zweiflern ein glamouröses Stoppschild gesetzt.
Bei der Premiere seines neuen Films „Marty Supreme“ zeigten sich das Realty-It-Girl und der Oscar-Anwärter nicht nur schwer verliebt, sondern auch perfekt abgestimmt im knalligen Partner-Look. Kylie und Timothée zelebrierten ihren „Twinning“-Moment in leuchtendem Orange regelrecht.
Cool trifft auf verführerisch
Kylie stahl in einem figurbetonten, bodenlangen Kleid mit tiefem Ausschnitt und verführerischen Cut-Outs an der Taille von der Marke Chrome Hearts allen die Show.
Markante Kreuz-Details unterstrichen den edgy Glam-Look der Kosmetik-Milliardärin und machten klar: Diese Frau weiß, wie man Aufmerksamkeit dominiert. An ihrer Seite setzte Timothée mit einem auffälligen orangefarbenen Lederanzug ein echtes Style-Ausrufezeichen. Besonderes Detail: eine Crossbody-Bag in Form eines Tischtennisschlägers – eine augenzwinkernde Anspielung auf seine Filmrolle als Ping-Pong-Ass Marty Mauser.
Botschaft unmissverständlich
Doch nicht nur modisch, auch emotional war die Botschaft unmissverständlich. Die beiden wirkten vertraut, entspannt und sichtlich glücklich, suchten immer wieder die Nähe zueinander. Das war kein PR-Auftritt. Mit diesen abgestimmten Looks bei so einem wichtigen Karriere-Moment für Timothée zeigen sie der Welt ganz bewusst, wie verbunden sie sind.
Der Superstar kam zu Thanksgiving zurück von Dreharbeiten und hat den US-amerikanischen Feiertag mit Kylies Kardashian-Clan in Kalifornien verbracht. „Kylie freut sich unglaublich, dass er wieder in L.A. ist“, verriet eine Quelle gegenüber „People“. „Sie genießt jede Minute mit ihm, bevor er zurück ans Set muss.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.