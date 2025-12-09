Vorteilswelt
Von wegen Trennung!

Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Kuschelmodus

Society International
09.12.2025 08:35
Timothée Chalamet und Kylie Jenner erschienen im perfekt aufeinander abgestimmten orangefarbenen ...
Timothée Chalamet und Kylie Jenner erschienen im perfekt aufeinander abgestimmten orangefarbenen Outfits.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Die Trennungsgerüchte? Waren ein kompletter Schmarrn, um es ganz österreichisch zu sagen! Kylie Jenner (28) und Hollywood-Star Timothée Chalamet (29) haben allen Zweiflern ein glamouröses Stoppschild gesetzt. 

Bei der Premiere seines neuen Films „Marty Supreme“ zeigten sich das Realty-It-Girl und der Oscar-Anwärter nicht nur schwer verliebt, sondern auch perfekt abgestimmt im knalligen Partner-Look. Kylie und Timothée zelebrierten ihren „Twinning“-Moment in leuchtendem Orange regelrecht. 

Cool trifft auf verführerisch
Kylie stahl in einem figurbetonten, bodenlangen Kleid mit tiefem Ausschnitt und verführerischen Cut-Outs an der Taille von der Marke Chrome Hearts allen die Show.

Die beiden sind von Kopf bis Fuß auf Liebe und Orange eingestellt.
Die beiden sind von Kopf bis Fuß auf Liebe und Orange eingestellt.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Markante Kreuz-Details unterstrichen den edgy Glam-Look der Kosmetik-Milliardärin und machten klar: Diese Frau weiß, wie man Aufmerksamkeit dominiert. An ihrer Seite setzte Timothée mit einem auffälligen orangefarbenen Lederanzug ein echtes Style-Ausrufezeichen. Besonderes Detail: eine Crossbody-Bag in Form eines Tischtennisschlägers – eine augenzwinkernde Anspielung auf seine Filmrolle als Ping-Pong-Ass Marty Mauser.

Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von „Marty Supreme“ im Samuel Goldwyn ...
Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von „Marty Supreme“ im Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills in Kalifornien.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Das absolute Glamour-Paar war farblich perfekt aufeinander abgestimmt.
Das absolute Glamour-Paar war farblich perfekt aufeinander abgestimmt.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Chalamet trug als Anspielung auf seine Filmrolle eine Crossover-Bag in Form eines ...
Chalamet trug als Anspielung auf seine Filmrolle eine Crossover-Bag in Form eines Tischtennis-Schlägers.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Beide trugen silbernen Schmuck. Auffällig waren auch Kylie Jenners lange orangefarbene Nägel.
Beide trugen silbernen Schmuck. Auffällig waren auch Kylie Jenners lange orangefarbene Nägel.(Bild: AFP/MONICA SCHIPPER)

Botschaft unmissverständlich
Doch nicht nur modisch, auch emotional war die Botschaft unmissverständlich. Die beiden wirkten vertraut, entspannt und sichtlich glücklich, suchten immer wieder die Nähe zueinander. Das war kein PR-Auftritt. Mit diesen abgestimmten Looks bei so einem wichtigen Karriere-Moment für Timothée zeigen sie der Welt ganz bewusst, wie verbunden sie sind.

Der Superstar kam zu Thanksgiving zurück von Dreharbeiten und hat den US-amerikanischen Feiertag mit Kylies Kardashian-Clan in Kalifornien verbracht.  „Kylie freut sich unglaublich, dass er wieder in L.A. ist“, verriet eine Quelle gegenüber „People“. „Sie genießt jede Minute mit ihm, bevor er zurück ans Set muss.“

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
