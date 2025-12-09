Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Kuschelmodus

Botschaft unmissverständlich

Doch nicht nur modisch, auch emotional war die Botschaft unmissverständlich. Die beiden wirkten vertraut, entspannt und sichtlich glücklich, suchten immer wieder die Nähe zueinander. Das war kein PR-Auftritt. Mit diesen abgestimmten Looks bei so einem wichtigen Karriere-Moment für Timothée zeigen sie der Welt ganz bewusst, wie verbunden sie sind.