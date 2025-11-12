Kylie zeigt Trennungs-Gerüchten kalte Schulter

Noch sei das letzte Wort bei Jenner und Chalamet noch nicht gesprochen, führte die anonyme Quelle weiter aus: „Es kriselt gerade, aber es ist noch nicht endgültig aus.“

Kylie heißer denn je!

Und Kylie? Die macht, was sie am besten kann – nämlich mit heißen Posen und noch heißeren Outfits von sich reden machen. Und so zeigte sich die 28-Jährige auf Instagram in den aufregendsten Looks ihrer neuesten Khy-Kollektion. Nackter Rücken und Busenblitzer inklusive!