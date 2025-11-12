Kylie zeigt Trennungs-Gerüchten kalte Schulter

Bösen Trennungs-Gerüchten zeigt Kylie Jenner einfach die kalte Schulter – und wie! Denn während gerade über das Liebes-Aus der 28-Jährigen mit Timothée Chalamet gemunkelt wird, setzt diese lieber auf einen nackten Rücken und einen sexy Busenblitzer.
Weil Kylie Jenner ohne ihren Freund bei der 70er-Party ihrer Mama Kris Jenner auftauchte, brodelt derzeit die Gerüchteküche. Die „Daily Mail“ will herausgefunden haben: Der Schauspieler hat mit der Reality-Beauty Schluss gemacht.
Alles aus?
„Das ist schon mal passiert – aber sie hat ihn überredet, wieder mit ihr zusammenzukommen“, plauderte ein Insider aus. „Sie ist total verliebt in ihn.“
Noch sei das letzte Wort bei Jenner und Chalamet noch nicht gesprochen, führte die anonyme Quelle weiter aus: „Es kriselt gerade, aber es ist noch nicht endgültig aus.“
Kylie heißer denn je!
Und Kylie? Die macht, was sie am besten kann – nämlich mit heißen Posen und noch heißeren Outfits von sich reden machen. Und so zeigte sich die 28-Jährige auf Instagram in den aufregendsten Looks ihrer neuesten Khy-Kollektion. Nackter Rücken und Busenblitzer inklusive!
Sehen Sie hier die Fotos von Kylie Jenner in ihrem hotten Khy-Minidress:
Wobei Kylie nicht Kylie wäre, wenn sie die Gerüchte um ein Liebes-Aus mit ihrem Timothée ganz unkommentiert ließe. Denn wie die „Page Six“ verriet, likte der Medien-Profi nur Stunden, nachdem die wilden Spekulationen in den Medien die Runde gemacht hatten, still und heimlich das neueste Posting des Schauspielers.
Ob wirklich dunkle Wolken über den Liebeshimmel von Jenner und Chalamet gezogen sind, oder sich der Schauspieler auch weiterhin an den heißen Kurven der Reality-Beauty erfreuen darf, das wissen wohl nur die beiden. Fix ist: Für Gesprächsstoff ist wohl auch in Zukunft gesorgt ...
