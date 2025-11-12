Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Busenblitzer inklusive

Kylie zeigt Trennungs-Gerüchten kalte Schulter

Society International
12.11.2025 16:00
Kylie Jenner hat keine Lust auf Gerüchte um einen angeblichen Liebeskummer. Sie zeigt sich ...
Kylie Jenner hat keine Lust auf Gerüchte um einen angeblichen Liebeskummer. Sie zeigt sich lieber sexy auf Instagram.(Bild: instagram.com/kyliejenner)

Bösen Trennungs-Gerüchten zeigt Kylie Jenner einfach die kalte Schulter – und wie! Denn während gerade über das Liebes-Aus der 28-Jährigen mit Timothée Chalamet gemunkelt wird, setzt diese lieber auf einen nackten Rücken und einen sexy Busenblitzer.

0 Kommentare

Weil Kylie Jenner ohne ihren Freund bei der 70er-Party ihrer Mama Kris Jenner auftauchte, brodelt derzeit die Gerüchteküche. Die „Daily Mail“ will herausgefunden haben: Der Schauspieler hat mit der Reality-Beauty Schluss gemacht.

Alles aus?
„Das ist schon mal passiert – aber sie hat ihn überredet, wieder mit ihr zusammenzukommen“, plauderte ein Insider aus. „Sie ist total verliebt in ihn.“

Noch sei das letzte Wort bei Jenner und Chalamet noch nicht gesprochen, führte die anonyme Quelle weiter aus: „Es kriselt gerade, aber es ist noch nicht endgültig aus.“

Kylie heißer denn je!
Und Kylie? Die macht, was sie am besten kann – nämlich mit heißen Posen und noch heißeren Outfits von sich reden machen. Und so zeigte sich die 28-Jährige auf Instagram in den aufregendsten Looks ihrer neuesten Khy-Kollektion. Nackter Rücken und Busenblitzer inklusive!

Sehen Sie hier die Fotos von Kylie Jenner in ihrem hotten Khy-Minidress:


Wobei Kylie nicht Kylie wäre, wenn sie die Gerüchte um ein Liebes-Aus mit ihrem Timothée ganz unkommentiert ließe. Denn wie die „Page Six“ verriet, likte der Medien-Profi nur Stunden, nachdem die wilden Spekulationen in den Medien die Runde gemacht hatten, still und heimlich das neueste Posting des Schauspielers.

Lesen Sie auch:
Kylie Jenner hat auf Instagram jetzt Informationen zu ihrem prallen Dekolleté preisgegeben. Und ...
Kurven-Geheimnis
Kylie Jenner spricht über „perfekte“ Silikonbrüste
04.06.2025
Cut-outs und Latex
Kylie Jenner kopiert Kendalls heißestes Outfit
16.10.2025

Ob wirklich dunkle Wolken über den Liebeshimmel von Jenner und Chalamet gezogen sind, oder sich der Schauspieler auch weiterhin an den heißen Kurven der Reality-Beauty erfreuen darf, das wissen wohl nur die beiden. Fix ist: Für Gesprächsstoff ist wohl auch in Zukunft gesorgt ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.329 mal gelesen
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
81.161 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.973 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
788 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Society International
„Fabelhaft!“
Liz Hurley heizt Fans im roten X-Mas-Bikini ein
Busenblitzer inklusive
Kylie zeigt Trennungs-Gerüchten kalte Schulter
„Nur noch peinlich!“
„Bulle von Tölz“-Legende Katerina Jacob rechnet ab
„Albtraum ist vorbei“
Nach Haft: Sarkozy genießt Mittagessen mit Bruni
Feiert „GZSZ“-Comeback
Chryssanthi Kavazi hat 28 Babykilos abgenommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf