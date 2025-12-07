Messeralarm und blutige Attacke bei Krampusparty

Jahr für Jahr bemühen sich die Veranstalter von Krampuspartys, der Menge ein furchteinflößendes und spektakuläres Erlebnis zu bieten. Leider gibt es bei solchen Events aber auch immer wieder einzelne Störenfriede, die dann letztlich alles in ein schlechtes Licht rücken lassen. So wie etwa in der Nacht auf Sonntag in Seefeld in Tirol.
Beim Partyzelt des Krampusumzugs sei gegen 22 Uhr eine Polizeistreife von Sicherheitskräften auf eine Auseinandersetzung aufmerksam gemacht worden, bei der angeblich ein Messer im Spiel gewesen sein soll.
„Die Beamten trafen dann im Zelt einen 17-jährigen Kroaten, mehrere Zeugen sowie einen 18-jährigen Österreicher an, der laut Angaben der Anwesenden mit einem Messer bedroht worden sein soll“, berichtete die Exekutive. Der 18-Jährige habe zudem angegeben, dass er zuvor mit dem Kroaten eine verbale Auseinandersetzung gehabt hätte, im Zuge derer ein Freund des 17-Jährigen ein Messer gezogen und ihn bedroht habe.
Bei beiden Beschuldigten konnte kein Messer aufgefunden werden.
Ermittler von der Polizei
Der Tatverdächtige, ein Türke (17), konnte kurze Zeit später im Partyzelt ausgeforscht und zur Rede gestellt werden. Ein Messer sei jedoch weder beim Türken noch beim Kroaten gefunden worden, hieß es.
Blutende Wunde am Kopf nach Angriff
Gegen Mitternacht dann ein weiterer Einsatz für die Polizei und diesmal auch für die Rettung. Laut Ermittlern hätten Erhebungen ergeben, dass ein 26-jähriger Einheimischer von einem Landsmann (23) nach einer verbalen Auseinandersetzung im Partyzelt ins Gesicht geschlagen wurde. Der Besucher habe dabei eine blutende Wunde am Kopf erlitten. Er wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Vorfall mit Schrottauto, das im Feld landete
Kurz vor 1.30 Uhr wurde dann unweit des Veranstaltungsgeländes noch ein junger Mann in einem beschädigten Auto ohne Kennzeichen und ohne Führerschein angehalten. Beamte waren auf den auf der Fahrbahn stehenden Pkw aufmerksam gemacht worden. Als sie den Lenker kontrollieren wollten, stieß dieser mit hoher Geschwindigkeit zurück, krachte gegen ein Auto, überfuhr eine Gehsteigkante und landete in einem schneebedeckten Feld. Der Mann war stark alkoholisiert. Er wird angezeigt.
