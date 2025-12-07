Messeralarm und blutige Attacke bei Krampusparty

Vorfall mit Schrottauto, das im Feld landete

Kurz vor 1.30 Uhr wurde dann unweit des Veranstaltungsgeländes noch ein junger Mann in einem beschädigten Auto ohne Kennzeichen und ohne Führerschein angehalten. Beamte waren auf den auf der Fahrbahn stehenden Pkw aufmerksam gemacht worden. Als sie den Lenker kontrollieren wollten, stieß dieser mit hoher Geschwindigkeit zurück, krachte gegen ein Auto, überfuhr eine Gehsteigkante und landete in einem schneebedeckten Feld. Der Mann war stark alkoholisiert. Er wird angezeigt.