Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vater schwer verletzt

Brutale Krampus-Attacke bei Familienspaziergang

Tirol
07.12.2025 07:01
In Osttirol kam es zu der Brutalo-Attacke (Symbolbild).
In Osttirol kam es zu der Brutalo-Attacke (Symbolbild).(Bild: Nicola Simeoni - directornico@gmail.com)

Schock für eine Familie am Samstagabend in Osttirol: Während eines Spaziergangs wurde der Vater (44) plötzlich von zwei Krampussen attackiert und niedergerissen. Der Einheimische erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus.

0 Kommentare

Leider gibt es immer wieder welche, die das Brauchtum mit derartigen Aktionen in Verruf bringen. In Matrei in Osttirol kam es am Samstagabend, gegen 20 Uhr, auf offener Straße zu der Brutalo-Attacke.

Zitat Icon

Der 44-jährige Mann erlitt eine schwere Schulterverletzung.

Ermittler von der Polizei

Mann zu Boden geschleudert
Der 44-jährige Einheimische sei während eines Spaziergangs mit seiner Familie von zwei Krampussen gepackt und zu Boden geschleudert worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Familienvater erlitt dabei eine schwere Schulterverletzung, hieß es weiter.

Lesen Sie auch:
Vier junge Tiroler
Nach wilder Krampus-Party Vandalen ausgeforscht
19.11.2025
Reihenweise Straftaten
Schläger, Vandalen, Grapscher bei Krampus-Partys
16.11.2025

Fahndung nach Angreifern
Der Mann musste zur Behandlung der schweren Verletzung ins Bezirkskrankenhaus Lienz. Die Identitäten der beiden Angreifer konnten offenbar noch nicht geklärt werden. Ermittlungen laufen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
OsttirolMatrei in Osttirol
KrampusSpaziergangFamilieVaterKrankenhaus
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
145.486 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
123.961 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Burgenland
Empörung um gemauertes Hakenkreuz im Unterricht
115.447 mal gelesen
Das fertige Mauerwerk: Das klar erkennbare Zeichen wurde laut Angaben der Schule rasch gemeldet ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf