Brutale Krampus-Attacke bei Familienspaziergang

Schock für eine Familie am Samstagabend in Osttirol: Während eines Spaziergangs wurde der Vater (44) plötzlich von zwei Krampussen attackiert und niedergerissen. Der Einheimische erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus.
Leider gibt es immer wieder welche, die das Brauchtum mit derartigen Aktionen in Verruf bringen. In Matrei in Osttirol kam es am Samstagabend, gegen 20 Uhr, auf offener Straße zu der Brutalo-Attacke.
Der 44-jährige Mann erlitt eine schwere Schulterverletzung.
Ermittler von der Polizei
Mann zu Boden geschleudert
Der 44-jährige Einheimische sei während eines Spaziergangs mit seiner Familie von zwei Krampussen gepackt und zu Boden geschleudert worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Familienvater erlitt dabei eine schwere Schulterverletzung, hieß es weiter.
Fahndung nach Angreifern
Der Mann musste zur Behandlung der schweren Verletzung ins Bezirkskrankenhaus Lienz. Die Identitäten der beiden Angreifer konnten offenbar noch nicht geklärt werden. Ermittlungen laufen.
