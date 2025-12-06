120 Feuerwehrleute bekämpfen Großbrand in Stainz

Um 4 Uhr früh rissen Sirenen die Bewohner des Bezirks Deutschlandsberg aus dem Schlaf: In einem Wohnhaus in der Sauerbrunnstraße in Stainz war ein Großbrand ausgebrochen. „Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges war der Vorbau des Gebäudes bereits in Vollbrand“, berichtet Robert Eibl, Kommandant der Feuerwehr Stainz, der „Krone“, die vor Ort ist. „Danach gab es eine Durchzündung auf den Dachstuhl, und auch dieser fing Feuer.“