USA nutzen Popstar Carpenter für Migranten-Video

Das Weiße Haus wirbt mit US-Popsängerin Sabrina Carpenter für seine Migrationspolitik, obwohl sich diese bereits deutlich davon distanziert hat. In einem Video, in dem die Festnahme von Migrantinnen und Migranten gezeigt wird, wird Carpenters Song „Juno“ gespielt.
In einem weiteren Clip des Weißen Hauses ist die Popsängerin und Schauspielerin an der Seite des Comedian Marcello Hernández zu sehen. In dem Orginalspot sagt sie in der Sendung „Saturday Night Live“, dass sie wohl jemanden verhaften müsse, „weil er zu heiß ist“. Das Weiße Haus ersetzte „heiß“ durch „illegal“ und zeigte mehrere Festnahmen von Migrantinnen und Migranten durch die Einwanderungsbehörde ICE.
Der Song „Juno“ läuft in einem Video, in dem Einwanderinnen und Einwanderer zunächst gegen die Behörde protestieren. Anschließend legen Sicherheitskräfte einen Mann in Handfesseln und werfen einen anderen zu Boden. Ausgewählt wurde die Texteile „Have you ever tried this one?“ (Hast du diese schon mal probiert?), die sich ursprünglich auf sexuelle Stellungen bezieht.
„Bösartig und widerwärtig“
Sabrina Carpenter nahm bereits am Dienstag Stellung und bezeichnete das erste Video als „bösartig und widerwärtig“. „Beziehen Sie mich oder meine Musik niemals in Ihre unmenschliche Agenda mit ein“, schrieb sie auf der Plattform X. „Wir entschuldigen uns nicht dafür, dass wir gefährliche kriminelle illegale Mörder, Vergewaltiger und Pädophile aus unserem Land abschieben. Jeder, der diese kranken Monster verteidigt, muss dumm sein“, kommentierte eine Sprecherin des Weißen Hauses lediglich.
