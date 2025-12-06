USA nutzen Popstar Carpenter für Migranten-Video

„Bösartig und widerwärtig“

Sabrina Carpenter nahm bereits am Dienstag Stellung und bezeichnete das erste Video als „bösartig und widerwärtig“. „Beziehen Sie mich oder meine Musik niemals in Ihre unmenschliche Agenda mit ein“, schrieb sie auf der Plattform X. „Wir entschuldigen uns nicht dafür, dass wir gefährliche kriminelle illegale Mörder, Vergewaltiger und Pädophile aus unserem Land abschieben. Jeder, der diese kranken Monster verteidigt, muss dumm sein“, kommentierte eine Sprecherin des Weißen Hauses lediglich.