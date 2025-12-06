Droht dem kleinen Astenlift das endgültige Aus?

Nach dem Aus des Schlepplifts auf der Wiese in Bischofshofen in Salzburg blieb nur noch ein Babylift bestehen. Dessen Bügel standen aber immer öfter still oder drehten sich leer. Heuer wird er zum zweiten Mal in Folge gar nicht mehr aufgebaut ...
Generationen von Bischofshofenern haben auf der Astenwiese das Skifahren gelernt. Nach dem Aus des steilen Schlepplifts in den 1990er-Jahren blieb nur mehr ein Babylift. Der ist nun wohl auch Geschichte. Den zweiten Winter in Folge wird der Lift auf einer Bauernwiese am Stadtrand nicht aufgebaut.
„Auf der Seehöhe ist es schwierig, ein zukunftsgerichtetes Skifahren zu ermöglichen“, sagt Bürgermeister Hansjörg Obinger (SPÖ). Der Lift liegt knapp unter 600 Metern Seehöhe. Es gibt weder Schneekanonen noch finanziellen Puffer, um in den Lift zu investieren. Bisher war er in den SnowSpace-Verbund integriert. Die Gemeinde übernahm das finanzielle Minus.
Kommende Woche will die örtliche FPÖ die Lift-Zukunft in die Gemeindevertretung einbringen. Die Freiheitlichen verlangen ein Bekenntnis der Stadt zum Astenlift. Neben der FPÖ war bisher auch die ÖVP für einen Fortbestand. Auch der Schiclub Bischofshofen, Veranstalter des Dreikönigspringens, hat seine Unterstützung für den Babylift ausgesprochen.
