Femizid in Bayern
Mann ersticht Ex-Freundin vor Augen ihrer Söhne
Schreckliche Tat in Oberbayern: Am Freitagabend soll ein 49-Jähriger seine Ex-Freundin ermordet haben. Die beiden Söhne (17, 29) versuchten noch, einzuschreiten – doch vergeblich. Die Frau starb kurz darauf in einem Krankenhaus.
Wie die „Bild“ am Samstag berichtete, habe der 49-jährige Türke in Ingolstadt zu einem Küchenmesser gegriffen und damit auf seine deutsche Ex-Freundin (45) eingestochen. Die beiden Söhne hätten noch auf den Mann eingeschlagen und getreten – doch vergeblich.
Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und starb wenig später.
Hilfe bei Gewalt gegen Frauen
- Polizei-Notruf: 133
- Gewaltschutzzentrum Wien: 01/5853288
- Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
Auch der Mann wurde laut der Polizei schwer verletzt. Er sei in ein Krankenhaus gekommen und werde dort bewacht, hieß es. Die Beamtinnen und Beamten sperrten den Tatort ab und befragten Zeuginnen und Zeugen.
