Harte Diagnose für Lisa (7): „Sie ist so tapfer“

Finanzieller Überlebenskampf

Wenn man wenigstens sagen könnte, Lisa, halt durch, das dauert nur ein paar Tage, ein paar Wochen. „Lisa muss fürs Erste fünf Wochen hier bleiben. Aber uns wurde gesagt, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass die Therapie zwei Jahre lang dauern wird.“ Zwei Jahre. Immer wieder mit Krankenhausaufenthalten, Chemotherapien. Und all das aus heiterem Himmel: „Meine Frau wollte nur mit ihr zum Arzt, weil unsere Kleine so blass war. Er hat sie sofort ins Krankenhaus geschickt, wo sie bleiben musste. Mit dieser entsetzlichen Diagnose. Uns hat es den Boden unter den Füßen weggerissen, wir stehen immer noch unter Schock.“