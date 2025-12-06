Auktion in London
Motorrad aus Batman-Filmen wird versteigert
Bei einer Auktion in London am 11. Dezember werden einige ikonische Objekte unter den Hammer kommen. Darunter sind etwa ein Schreibtisch des „Herr der Ringe“-Autors J.R.R. Tolkien und das Motorrad von Superheld Batman aus den Filmen „The Dark Night“ und „The Dark Knight Rises“.
Passend dazu lautet der Titel der Auktion „Groundbreakers: Icons of Our Time“ (Wegbereiter: Ikonen unserer Zeit). Insgesamt werden ungefähr 30 Objekte versteigert. Die höchsten Gebote dürfte ein Dinoskelett bekommen. Konkret handelt es sich um ein gut erhaltenes Skelett eines Oviraptorosauriers, das aus der späteren Kreidezeit vor ungefähr 68 bis 66 Millionen Jahren stammt. Es enthält etwa 100 fossile Knochenelemente, die durch rekonstruierte und 3D-gedruckte Teile ergänzt sind. Das britische Auktionshaus Christie‘s rechnet mit Geboten zwischen umgerechnet 3,5 und 5,8 Millionen Euro.
Ein weiteres Highlight der Auktion ist der Schreibtisch des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien. Dort soll er seinen Roman „Herr der Ringe“ überarbeitet und korrigiert haben, verfasst wurde das Werk zuvor an einem anderen Schreibtisch. Das sei bekannt, sagte Thais Hitchins vom Verkaufsteam von Christie‘s. Der Schätzpreis liege zwischen rund 60.000 und 95.000 Euro.
Objekte von Rolling Stones und aus James Bond
Etwas mehr als eine halbe Million Euro könnte das Motorrad von Superheld Batman aus den Filmen „The Dark Night“ und „The Dark Knight Rises“ von Christopher Nolan bringen. Es sei ein „eindrucksvoller Beweis für herausragendes Design“, sagte Hitchins. Der Schätzwert für den „Batpod“ liegt zwischen 350.000 und 580.000 Euro.
Für vergleichsweise weniger Einnahmen werden laut den Schätzungen ein Sportwagen Aston Martin DB12 in einer „Goldfinger 007“-Sonderedition, eine Kamera, die für die Filme „Star Wars“ und „Indiana Jones genutzt wurde und ein Gitarrenverstärker der britischen Band Rolling Stones sorgen. Der Verstärker, der in den frühen 60-Jahren zum Einsatz kam, ist immer noch funktionsfähig, und wird zwischen 23.000 und 35.000 Euro gehandelt.
Christie's ist einer der traditionsreichsten Auktionshäuser und weltweit führend auf dem Kunst- und Antiquitätenmarkt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.