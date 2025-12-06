Motorrad aus Batman-Filmen wird versteigert

Passend dazu lautet der Titel der Auktion „Groundbreakers: Icons of Our Time“ (Wegbereiter: Ikonen unserer Zeit). Insgesamt werden ungefähr 30 Objekte versteigert. Die höchsten Gebote dürfte ein Dinoskelett bekommen. Konkret handelt es sich um ein gut erhaltenes Skelett eines Oviraptorosauriers, das aus der späteren Kreidezeit vor ungefähr 68 bis 66 Millionen Jahren stammt. Es enthält etwa 100 fossile Knochenelemente, die durch rekonstruierte und 3D-gedruckte Teile ergänzt sind. Das britische Auktionshaus Christie‘s rechnet mit Geboten zwischen umgerechnet 3,5 und 5,8 Millionen Euro.