Neunkirchen: Ist Teix gekommen, um zu bleiben?

Peter Teix ist – wie erwartet – zum neuen ÖVP-Bürgermeister von Neunkirchen (Niederösterreich) gewählt worden. Im nächsten Jahr werden trotzdem Neuwahlen stattfinden, bei denen entschieden wird, ob er bleibt oder ob nicht vielleicht doch jemand anderer den Stadtchefposten übernehmen wird.
Neunkirchen, Samstag, 7 Uhr früh – eine ziemlich ungewöhnliche Uhrzeit für eine Gemeinderatssitzung samt Bürgermeisterwahl. „Da der Gemeinderat kurz vor der Handlungsunfähigkeit steht, müssen aus staatspolitischer Überlegung alle wichtigen Funktionen besetzt werden“, erklärt Vizebürgermeister Marcus Berlosnig den Grund für den ungewöhnlichen Termin.
Kurz zur Vorgeschichte: Nachdem SPÖ und Grüne am Montag ihre insgesamt 15 Mandate zurückgelegt hatten, verfügt der Gemeinderat nun nicht mehr über eine Zweidrittelmehrheit und muss aufgelöst werden. Neuwahlen werden frühestens im Frühling stattfinden. Bis dahin wurde nun Peter Teix mit 20 von 21 anwesenden Stimmen (eine Stimme war ungültig) zum neuen Bürgermeister gewählt.
Wer ist Peter Teix?
Der 47-jährige Peter Teix ist seit 2005 für die ÖVP im Gemeinderat tätig. Seit 2010 ist er Vorsitzender des Ausschusses für Finanzwesen und war von 2020 bis 2025 auch für Wirtschaft zuständig. Von 2011 bis 2019 war er bereits Fraktionsobmann der ÖVP. Beruflich ist er stellvertretender kaufmännischer Direktor im Landesklinikum Neunkirchen.
In seiner Antrittsrede bedankt er sich bei seinen Parteikollegen, seinem Koalitionspartner, bei Wolfgang Kessler, der vor ihm als Kandidat ins Rennen geschickt wurde, jedoch wegen politischer Machtspielchen dann wieder einen Rückzieher machte und bei seiner Lebensgefährtin und ihren zwei Kindern, die ihm bei dieser Entscheidung, Bürgermeister zu werden, bekräftigt haben.
Und er wendet sich auch mit einem Appell an SPÖ und Grüne: „Lieber Günther, lieber Johannes, noch ist es Zeit, die Neuwahlen und somit einen Stillstand für Neunkirchen zu verhindern. Meine Hand ist ausgestreckt“, so der neue Bürgermeister von Neunkirchen.
