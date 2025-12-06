Vorteilswelt
Orte und Spielzeiten

WM: Ronaldo und Co. verkünden ÖFB-Spielplan

Fußball International
06.12.2025 11:37
Brasiliens Weltmeister-Stürmer Ronaldo
Brasiliens Weltmeister-Stürmer Ronaldo(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

Mit der Hilfe von Brasiliens Weltmeister-Stürmer Ronaldo und Italiens Altstar Francesco Totti verkündet die FIFA am Samstagabend (18 Uhr) den konkreten Spielplan der Fußball-WM 2026.

Auch Bulgariens Fußballlegende Hristo Stoitschkow und der Ex-US-Star Alexi Lalas werden nach Angaben des Weltverbands FIFA-Präsident Gianni Infantino am Tag nach der Gruppen-Auslosung für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bei einer weiteren Show in Washington unterstützen.

Lesen Sie auch:
Mit wem duellieren sich David Alaba, Ralf Rangnick und Co. in der WM-Vorbereitung?
So geht es weiter
Testspiel-Gegner vor WM: ÖFB nennt erste Details
06.12.2025
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
06.12.2025
Test wird abgesagt
„Lächerlich“: Deutsche jubeln über WM-„Glückslose“
06.12.2025

Auftakt gegen Jordanien
Seit Freitag stehen die zwölf Vorrundengruppen der erstmals mit 48 Teams ausgetragenen WM fest. Österreich trifft in Gruppe J auf Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien. Fix ist, dass die erste WM-Partie des ÖFB-Teams nach 28-jähriger Pause am 16. Juni gegen Jordanien steigt – entweder in Kansas City oder in Santa Clara. Weiter geht es am 22. Juni in Dallas oder Santa Clara gegen Argentinien und am 27. Juni in Kansas City oder Dallas gegen Algerien. Exakte Orte und Spielzeiten für die WM, die vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 ausgetragen wird, werden eben am Samstagabend verlautbart.

In den kommenden Tagen will eine hochrangig besetzte ÖFB-Delegation vor Ort ein geeignetes Quartier finden.

