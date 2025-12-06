Testspiel-Gegner vor WM: ÖFB nennt erste Details

Suche nach geeignetem Quartier

Rangnick, der bei der Auslosung vor Ort war, bleibt übrigens gemeinsam mit einer hochrangig besetzten ÖFB-Delegation in den kommenden Tagen in den USA, um ein geeignetes Quartier zu finden. Wie der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll bereits vor der Auslosung mitteilte, wolle man bereits „in den nächsten Tagen eine Entscheidung“, was das Basecamp betrifft.