Testspiel-Gegner vor WM: ÖFB nennt erste Details

Seit Freitagabend kennt das ÖFB-Team mit Argentinien, Algerien und Jordanien die Gruppengegner bei der WM. Doch gegen welche Nationen duelliert sich die Truppe von Ralf Rangnick in der Vorbereitung auf das Mega-Event im Sommer? Co-Trainer Stefan Oesen nennt erste Details.
„Wir wollen uns im März in südlichen Gefilden vorbereiten, um Top-Bedingungen zu haben“, schildert Oesen im ORF. Das zweite Spiel des Lehrgangs soll dann in Wien stattfinden, womöglich gegen WM-Teilnehmer Südkorea.
Beim Lehrgang im Juni sei es dann umgekehrt, „dass wir das erste Spiel in Wien spielen und dann eine möglichst frühe Anreise nach Amerika haben“, begründet Oesen die Planung. Die WM-Generalprobe findet somit in den USA statt. Mögliche Testspielgegner vor dem Großevent seien – Stand jetzt – Ägypten, Senegal, Ghana und Ecuador. Noch gibt’s jedoch keine offizielle Bestätigung.
Rangnick: „Kann es kaum erwarten“
„Wir haben jetzt schon ein paar Informationen über unsere Scoutingabteilung eingeholt und werden auch versuchen, unsere Testspielgegner dazu passend auszusuchen“, kündigt Teamchef Ralf Rangnick an. „Wir freuen uns riesig, das ganze Land ist in einer Fußball-Euphorie, und wir können es kaum erwarten, dass es losgeht.“
Suche nach geeignetem Quartier
Rangnick, der bei der Auslosung vor Ort war, bleibt übrigens gemeinsam mit einer hochrangig besetzten ÖFB-Delegation in den kommenden Tagen in den USA, um ein geeignetes Quartier zu finden. Wie der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll bereits vor der Auslosung mitteilte, wolle man bereits „in den nächsten Tagen eine Entscheidung“, was das Basecamp betrifft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.