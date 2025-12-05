Superstars läuten den Sommer in Schladming ein!

Gerade noch sorgen die Backstreet Boys für Furore in Schladming – doch das nächste Event der Superlative, präsentiert von der „Krone“, steht bereits in den Startlöchern! Nun soll es auch im Sommer richtig rundgehen. Veranstalter Klaus Leutgeb holt beim erstmalig stattfindenden Summer Opening von 3. bis 7. Juni 2026 an allen fünf Tagen erneut Superstars in die Steiermark! Welche das sind, lesen Sie hier!
Das hat es noch nie gegeben! Ab heute, Freitag, bringen die Backstreet Boys das Planai-Stadion beim Ski Opening in Schladming, präsentiert von der „Krone“, zum Beben. Während die Fans bereits in den Freitagvormittagstunden ihre Campingsessel in der Kälte aufstellten, um ja die besten Plätze an vorderster Front ergattern zu können, gaben Veranstalter Klaus Leutgeb, der Vorsitzende der Tourismusregion Schladming-Dachstein Andreas Keinprecht, Planaibahnen-Chef Georg Bliem und Landeshauptmann Mario Kunasek die nächste frohe Botschaft in Umlauf: Zum ersten Mal soll es auch im Sommer so richtig abgehen, bei einem mehrtägigen Event der Superlative!
Von „Hyper Hyper“ bis „I am from Austria“
„Fünf Tage, fünf Konzerte, fünf Musikrichtungen“ lautet das Motto beim ersten Summer Opening der Geschichte. Diese Stars werden begeistern: „Hyper Hyper!“ dröhnt an Tag eins durchs Stadion, denn niemand geringerer als Scooter werden für eindringliche Techno-Beats sorgen.
An Tag zwei verzückt die deutsche Sängerin Sarah Connor („Vincent“, „From Sarah with Love“), vor allem die Männerherzen – bei der Nachricht merkte man vor allem Mario Kunasek die Vorfreude bereits an: „Das lass’ ich mir sicher nicht entgehen!“ Am dritten Konzertabend werden die Schlagerfans bedient – Roland Kaiser („Joana“, „Santa Maria“) versorgt Jung und Alt mit seinen größten Hits!
Am 6. Juni steht der Abend ganz im Glanz des Austro Pop. Wenn Rainhard Fendrich sein „I am from Austria“ anstimmt, werden Tränen der Rührung fließen, welche bei „Macho Macho“ rasch wieder bester Laune weichen werden. Den krönenden Abschluss am 7. Juni sollten sich Fans der Klassik ganz dick im Terminkalender eintragen. Denn Weltstar-Tenor Plácido Domingo wird mit seiner Traum-Stimme die Besucher zutiefst bewegen.
Die Wertschöpfung für die Region wächst so ins Unermessliche: „Das bedeutet Ganzjahresbeschäftigung für noch mehr Menschen in der Region!“
