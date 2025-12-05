Superstars läuten den Sommer in Schladming ein!

Das hat es noch nie gegeben! Ab heute, Freitag, bringen die Backstreet Boys das Planai-Stadion beim Ski Opening in Schladming, präsentiert von der „Krone“, zum Beben. Während die Fans bereits in den Freitagvormittagstunden ihre Campingsessel in der Kälte aufstellten, um ja die besten Plätze an vorderster Front ergattern zu können, gaben Veranstalter Klaus Leutgeb, der Vorsitzende der Tourismusregion Schladming-Dachstein Andreas Keinprecht, Planaibahnen-Chef Georg Bliem und Landeshauptmann Mario Kunasek die nächste frohe Botschaft in Umlauf: Zum ersten Mal soll es auch im Sommer so richtig abgehen, bei einem mehrtägigen Event der Superlative!