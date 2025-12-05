Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

5 Tage, 5 Konzerte:

Superstars läuten den Sommer in Schladming ein!

Chronik
05.12.2025 13:21
Rainhard Fendrich – einer von fünf Acts, die beim Summer Opening die Fans begeistern werden!
Rainhard Fendrich – einer von fünf Acts, die beim Summer Opening die Fans begeistern werden!(Bild: Peter Krivograd)

Gerade noch sorgen die Backstreet Boys für Furore in Schladming – doch das nächste Event der Superlative, präsentiert von der „Krone“, steht bereits in den Startlöchern! Nun soll es auch im Sommer richtig rundgehen. Veranstalter Klaus Leutgeb holt beim erstmalig stattfindenden Summer Opening von 3. bis 7. Juni 2026 an allen fünf Tagen erneut Superstars in die Steiermark! Welche das sind, lesen Sie hier!

0 Kommentare

Das hat es noch nie gegeben! Ab heute, Freitag, bringen die Backstreet Boys das Planai-Stadion beim Ski Opening in Schladming, präsentiert von der „Krone“, zum Beben. Während die Fans bereits in den Freitagvormittagstunden ihre Campingsessel in der Kälte aufstellten, um ja die besten Plätze an vorderster Front ergattern zu können, gaben Veranstalter Klaus Leutgeb, der Vorsitzende der Tourismusregion Schladming-Dachstein Andreas Keinprecht, Planaibahnen-Chef Georg Bliem und Landeshauptmann Mario Kunasek die nächste frohe Botschaft in Umlauf: Zum ersten Mal soll es auch im Sommer so richtig abgehen, bei einem mehrtägigen Event der Superlative!

Vorsitzender der Tourismusregion Schladming-Dachstein Andreas Keinprecht und Planaibahnen-Chef ...
Vorsitzender der Tourismusregion Schladming-Dachstein Andreas Keinprecht und Planaibahnen-Chef Georg Bliem(Bild: Sepp Pail)

Von „Hyper Hyper“ bis „I am from Austria“
„Fünf Tage, fünf Konzerte, fünf Musikrichtungen“ lautet das Motto beim ersten Summer Opening der Geschichte. Diese Stars werden begeistern: „Hyper Hyper!“ dröhnt an Tag eins durchs Stadion, denn niemand geringerer als Scooter werden für eindringliche Techno-Beats sorgen. 

Roland Kaiser
Roland Kaiser(Bild: Paul Schirnhofer)

An Tag zwei verzückt die deutsche Sängerin Sarah Connor („Vincent“, „From Sarah with Love“), vor allem die Männerherzen – bei der Nachricht merkte man vor allem Mario Kunasek die Vorfreude bereits an: „Das lass’ ich mir sicher nicht entgehen!“ Am dritten Konzertabend werden die Schlagerfans bedient – Roland Kaiser („Joana“, „Santa Maria“) versorgt Jung und Alt mit seinen größten Hits!

Sarah Connor
Sarah Connor(Bild: APA/Rolf Vennenbernd)

Am 6. Juni steht der Abend ganz im Glanz des Austro Pop. Wenn Rainhard Fendrich sein „I am from Austria“ anstimmt, werden Tränen der Rührung fließen, welche bei „Macho Macho“ rasch wieder bester Laune weichen werden. Den krönenden Abschluss am 7. Juni sollten sich Fans der Klassik ganz dick im Terminkalender eintragen. Denn Weltstar-Tenor Plácido Domingo wird mit seiner Traum-Stimme die Besucher zutiefst bewegen.  

Die Wertschöpfung für die Region wächst so ins Unermessliche: „Das bedeutet Ganzjahresbeschäftigung für noch mehr Menschen in der Region!“

Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 7°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
5° / 7°
Symbol Regen
Wien 14. Penzing
4° / 6°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
5° / 7°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
5° / 7°
Symbol Regen

krone.tv

Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.003 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.433 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.100 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Chronik
5 Tage, 5 Konzerte:
Superstars läuten den Sommer in Schladming ein!
Familiendrama in Graz
Frau ging mit Messer auf ihren Ex-Partner los
Schwer verletzt
Betrunkene Skifahrerin fuhr in Windenseil
Großer Ärger im Revier
Horror-Bilder: Jäger schießt scharf gegen Kollegen
Bis Weihnachten
Nach Hangrutschung: A2 bleibt weiter gesperrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf