Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hauch von Glitzer

Model Lottie Moss: Sexy Auftritt im Naked-Dress

Star-Style
05.12.2025 13:59
Lottie Moss trug beim Mon Cheri Barbaratag einen Hauch von Nichts und Glitzer.
Lottie Moss trug beim Mon Cheri Barbaratag einen Hauch von Nichts und Glitzer.(Bild: Viennareport)

Auf Social Media zeigt sich Lottie Moss gern mal von ihrer freizügigen Seite. Und auch beim Mon Cherie Barbaratag am Donnerstag hat die Halbschwester von Topmodel Kate Moss für einen echten Hingucker am Red Carpet gesorgt.

0 Kommentare

Denn die 27-Jährige schritt in München in einem Hauch von Nichts und Glitzer über den roten Teppich. Ein Naked-Dress, das für jede Menge tiefe Einblicke und funkelnde Momente sorgte.

Ließ Tattoos und mehr blitzen
Zu dem sexy Dress kombinierte Moss schließlich schwarze Plateau-Sandaletten sowie große Ohrringe. Unter dem glitzernden Stoff blitzten schließlich nicht nur die Tattoos der Model-Beauty hervor, sondern auch ihre sexy Kurven.

Die Halbschwester von Model Kate Moss zog in diesem Naked-Dress alle Blicke auf sich.
Die Halbschwester von Model Kate Moss zog in diesem Naked-Dress alle Blicke auf sich.(Bild: Viennareport)

Lottie Moss war aber nur einer der zahlreichen Stars, die an diesem Abend über den roten Teppich flanierten. So posierte sie unter anderem mit Ex-„O.C. California“-Star Mischa Barton, aber auch mit Bruce Darnell.

Abschied von OnlyFans
Lottie Moss ist die Halbschwester von Kate Moss. In die A-Liga der Models, wie etwa Lila Moss, hat sie es aber bislang nicht geschafft. Stattdessen sorgte sie bis Anfang des Jahres auf OnlyFans für Herzrasen.

Auf OnlyFans ist Lottie Moss zwar nicht mehr zu bewundern, in sexy Looks präsentiert sie sich ...
Auf OnlyFans ist Lottie Moss zwar nicht mehr zu bewundern, in sexy Looks präsentiert sie sich aber dennoch gerne.(Bild: Viennareport)

Doch ihr sexy Profil hat die 27-Jährige mittlerweile wieder gelöscht. Zwar habe sie „eine tolle Zeit“ gehabt, sich aber in den letzten Jahren weiterentwickelt, weshalb sie sich nun neuen Projekten zuwenden wolle, erklärte Moss damals dem britischen „Mirror“.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.003 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.433 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.100 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Star-Style
Hauch von Glitzer
Model Lottie Moss: Sexy Auftritt im Naked-Dress
Glamour-Auftritt in NY
Sydney Sweeney: Wow, was für Traumkurven!
Wow!
Rita Ora sorgt mit Mega-Dekolleté für Aufsehen
Mini-Royal im Luxus
Hier trägt Prinzessin Gabriella 1000-Euro-Poncho
Zeitloser Stil
Kate machte im recycelten Outfit eine tolle Figur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf