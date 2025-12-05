Model Lottie Moss: Sexy Auftritt im Naked-Dress

Auf Social Media zeigt sich Lottie Moss gern mal von ihrer freizügigen Seite. Und auch beim Mon Cherie Barbaratag am Donnerstag hat die Halbschwester von Topmodel Kate Moss für einen echten Hingucker am Red Carpet gesorgt.
Denn die 27-Jährige schritt in München in einem Hauch von Nichts und Glitzer über den roten Teppich. Ein Naked-Dress, das für jede Menge tiefe Einblicke und funkelnde Momente sorgte.
Ließ Tattoos und mehr blitzen
Zu dem sexy Dress kombinierte Moss schließlich schwarze Plateau-Sandaletten sowie große Ohrringe. Unter dem glitzernden Stoff blitzten schließlich nicht nur die Tattoos der Model-Beauty hervor, sondern auch ihre sexy Kurven.
Lottie Moss war aber nur einer der zahlreichen Stars, die an diesem Abend über den roten Teppich flanierten. So posierte sie unter anderem mit Ex-„O.C. California“-Star Mischa Barton, aber auch mit Bruce Darnell.
Abschied von OnlyFans
Lottie Moss ist die Halbschwester von Kate Moss. In die A-Liga der Models, wie etwa Lila Moss, hat sie es aber bislang nicht geschafft. Stattdessen sorgte sie bis Anfang des Jahres auf OnlyFans für Herzrasen.
Doch ihr sexy Profil hat die 27-Jährige mittlerweile wieder gelöscht. Zwar habe sie „eine tolle Zeit“ gehabt, sich aber in den letzten Jahren weiterentwickelt, weshalb sie sich nun neuen Projekten zuwenden wolle, erklärte Moss damals dem britischen „Mirror“.
