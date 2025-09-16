Daniela Katzenbergers Knack-Po macht die Fans froh

Eigentlich neigt sich der Sommer langsam dem Ende zu, doch Daniela Katzenberger will es noch einmal wissen. In ihrer Instagram-Story schrieb sie daher: „Ein Sommerbild! Wer macht mit?“, und veröffentlichte selbst einen Schnappschuss, der von Sonnenschein, Eis und lauen Nächten träumen lässt.