Daniela Katzenbergers Knack-Po macht die Fans froh

Daniela Katzenberger feiert noch einmal den Sommer – und wie! In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die TV-Blondine ein Foto, das sie beim Bikini-Tänzchen mit Ehemann Lucas Cordalis zeigt. Und dieser Knack-Po macht ihre Fans definitiv froh ...
Eigentlich neigt sich der Sommer langsam dem Ende zu, doch Daniela Katzenberger will es noch einmal wissen. In ihrer Instagram-Story schrieb sie daher: „Ein Sommerbild! Wer macht mit?“, und veröffentlichte selbst einen Schnappschuss, der von Sonnenschein, Eis und lauen Nächten träumen lässt.
Wenig Stoff, sexy Kurven
Und von sexy Bikinis! Denn in einen ebensolchen ist die „Katze“ für den Schnappschuss geschlüpft. Und in was für einen!
Der bunte Zweiteiler hätte hintenrum nämlich nicht knapper ausfallen können, weshalb die knackige Kehrseite der 38-Jährigen auch perfekt in Szene gesetzt wird.
Tänzchen im Pool
Das gefällt auch Ehemann Lucas Cordalis, der seine Gattin kurzerhand zum Tänzchen im Pool aufgefordert hat. Ob das Foto ganz frisch geschossen wurde oder aus dem Familienalbum stammt, das verriet Katzenberger allerdings nicht.
Fix ist aber: Diese Kurven sind der Hammer! Und vermutlich kommen die Fans bei diesem Sommer-Ausklang auch noch einmal ordentlich ins Schwitzen ...
Kommentare
